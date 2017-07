TC rechaza una revisión a sentencia del TSE

29/07/2017 12:00 AM - Suedi León

El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión constitucional incoado por una dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) contra una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE). La dirigente Soneida Tapia Calderón recurrió la sentencia TSE-087-2016, por considerar que el Tribunal incurrió en violación al debido proceso de ley, a la tutela judicial efectiva, al principio de garantía del derecho de defensa y violación a derechos fundamentales.



El origen del conflicto está en las elecciones del pasado 15 de mayo de 2016, donde el PRSC en ocasión de su alianza con el Partido Revolucionario Moderno, escogió para la posición de vice-alcaldesa del municipio Poster Río de la provincia Independencia, a Paciana Medina Vásquez en lugar de la demandante Soneida Tapia.



El TSE rechazó el pedimento de Tapia Calderón debido a que esta fue propuesta por el partido Alianza por la Democracia (APD) y aliados y admitida como candidata a regidora del municipio de Postrer Río. El TSE argumentó que de acuerdo a una resolución emitida por la Junta Electoral del municipio de Postrer Río en marzo del año pasado, la demandante no puede ser propuesta por otra organización política.



En tanto que el TC, al revisar el recurso interpuesto por Tapia Calderón consideró que no hubo violación a sus derechos fundamentales de elegir y ser elegido, sino que el fondo de su recurso, fue porque no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral.



“Por tanto, más allá de una omisión a la consabida obligación de valorar las pruebas que tienen los tribunales, en la especie lo que se observa es una inconformidad por parte de la recurrente con las pruebas que utilizó el tribunal para desestimar sus pretensiones, es decir, que la recurrente pretende que el Tribunal Constitucional se apreste a analizar cuestiones inherentes a la valoración de la prueba”, señala la sentencia emitida por el TC.