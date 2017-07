La Salud en la Feria de la Paz

En la época de Trujillo, el tirano utilizaba cualquier ocasión para promocionar su régimen y vanagloriarse de lo que él consideraba sus logros. Con motivo de la celebración de sus 25 años en el poder, se organizó la llamada ‘Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre’, que era un escaparate para Trujillo promocionar sus ideas en el continente americano. Todas las Secretarias de Estado debieron participar y mostrar sus logros. En el caso de la Secretaria de Salud Pública, en su pabellón, se exhibieron diversos asuntos, que nos ilustran de cuál era la situación del país, en el aspecto sanitario, y cuáles eran los temas de interés.



La Era de Trujillo se caracterizó por muchos anuncios y pocas conquistas reales a favor de la población. Existían centros bien equipados y contábamos con grandes médicos; sin embargo, no se pudo erradicar ni solucionar ningún problema de los que más nos afectaban. En el pabellón de Salud Pública, se colocaron dos murales realizados por el pintor español, José Vela Zanetti, alegóricos al descenso de la mortalidad infantil y a las acciones para erradicar el paludismo. Se presentaron maquetas de los principales centros médicos, del sistema público de salud en el 1955, como eran los sanatorios antituberculosos Santo Socorro y Dr. Martos, así como del Hospital William Morgan y la Maternidad Julia Molina. Especial hincapié se hizo en el Hospital Pina, de San Cristóbal, ya que Trujillo quería dotar a su ciudad natal de un gran hospital. Se presentó un mapa en relieve, en donde se mostraban los hospitales, centros sanitarios, dispensarios, policlínicas y demás dependencias sanitarias. Se incluyó, además, una exposición de fotos en blanco y negro de todos los hospitales.



Se incluyeron, además, maquetas de las etapas del embarazo, se presentó un modelo transparente, denominado ‘Juno’, que mostraba todos los órganos del ser humano. También, se incluía, gracias a un préstamos del Museo de Salud Pública de Cleveland, Ohio, EUA, 9 modelos del proceso de fertilización y embarazo, así como 10 maquetas de partos; y de igual forma, un pecho de mujer, que mostraba las diferentes glándulas endocrinas.



Se mostraban en detalle las diferentes divisiones de la Secretaria de Salud Pública, que eran, Malariologia, Tuberculosis, Parasitismo, Venereologia, Ingeniería Sanitaria, Epidemiología y Nutrición. Se presentaron placas, mostrando el desarrollo y evolución de esas enfermedades en nuestro país. Todo, desde luego, bajo la mirada del régimen, que no permitía que nada desmereciera la inmensa obra del dictador.



Llama la atención, sin embargo, que se presentó un programa educativo de nutrición con platos típicos dominicanos, detallando su valor nutricional y alimenticio. De igual forma, se presentaban los principales productos agrícolas y sus características, tales como contenidos de grasa o hidratos de carbono, así como el valor calórico que tenían.

También, se instaló en la Feria un aparato de Flurografía, para obtener imágenes de los pulmones, evidenciando el problema que representaba la tuberculosis en esos años. Resultó sorprendente que se incluyera un examen de glicemia, para detectar diabetes en la población, aunque esa enfermedad no recibía gran atención de las autoridades.



Se presentó una exhibición sobre el Hospital Nicolas de Bari, el primero de América, resaltando su importancia y las fases de su evolución. Libros sobre medicina, guías de salud, graficas de enfermedades, completaban la exhibición. No podían faltar fotos de todas las dependencias administrativas de la Secretaria.



Desde luego, separando las sesgadas informaciones que la época imponía, este relato nos da una idea de los principales temas de interés y la evolución de nuestra medicina en la terrible dictadura de Trujillo.