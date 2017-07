En última fecha de la regular, Cibao FC recibe al Atlántico

29/07/2017 12:00 AM - El Caribe

SANTIAGO. En un domingo de padres y fútbol, el Cibao FC recibe mañana al Atlántico de Puerto Plata, en la última jornada de la vuelta regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Banco Popular). Los tres partidos de mañana están programados para las 4:30 de la tarde, ya que tres oncenos están batallando por dos plazas que quedan por definir.



El Cibao FC, que está clasificado con 34 puntos, chocará con el Atlántico que busca afanosamente su pase a la postemporada, ocupando la tercera posición con 29 unidades, pero todavía al alcance del Club Atlético Barcelona que tiene 29 y Moca FC con 28.



El encuentro de mañana entre las dos franquicias del Cibao, se jugará en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



Una victoria del Atlántico lo pone fuera del alcance de Barcelona y Moca y un empate lo aleja definitivamente de los mocanos. Barcelona chocará contra los líderes de Pantoja, en el estadio Félix Sánchez, mientras que Moca, aunque juega fuera de su casa, va contra el alicaído equipo de los Delfines del Este, que todavía no ha ganado en esta temporada.



Cibao FC llega al cierre de la regular con 12 victorias, tres derrotas y cuatro empates para la suma de 34 puntos.



Atlántico tiene marca de nueve triunfos, cuatro derrotas y cuatro empates, para totalizar 29 unidades. El conjunto naranja ha metido 31 goles y sus rivales 15 para un positivo más 16. Mientras que Atlántico tiene 21 a favor y 12 en contra para un más nueve.



Un día de fútbol



La bombonera del Cibao FC tendrá un domingo de fútbol completo, jugando contra las categorías menores del Cotuí FC.



El primer juego será a las 9:00 de la mañana entre los Sub 15 de ambos clubes, luego a las 10:15 se enfrentan los Sub 16 y a las 11:00 chocará el Cibao Atlético, para cerrar la jornada a las 4:30 con el choque Atlántico y Cibao FC.