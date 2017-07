Violentas protestas en Londres por muerte de un joven negro a manos de un policía

LONDRES (AP) — La familia de un joven negro que murió tras ser perseguido por la policía de Londres hizo el sábado un llamado a la calma, un día después de que protestas callejeras por su muerte se tornaran violentas.

Familiares de Rashan Charles realizaron una vigilia afuera de una estación policial. El joven de 20 años murió en un hospital la semana pasada tras ser perseguido y detenido por un agente en la zona de Hackney, en Londres.

La Comisión Policial Independiente sobre Quejas está investigando el caso y dijo que tendrá en consideración cualquier acto de mala conducta o delitos cometidos.

Policías y manifestantes se enfrentaron el viernes en las calles del este de Londres. Policías antimotines trataron de dispersar a los manifestantes, quienes lanzaron botellas a los agentes, prendieron fuego a basureros y bloquearon una calle con barricada. Algunos de ellos tenían carteles que decían: "Black Lives Matter" (Las Vidas de Negros son Importantes).

Scotland Yard dijo que la violencia que hubo por la madrugada fue "aparte" de las protestas pacíficas que hubo horas antes.

La policía dijo que los enfrentamientos ocasionaron daños a "vehículos, un cajero automático y varias ventanas". Un policía resultó herido y un muchacho de 17 años fue arrestado por presuntamente causar daños corporales.

"Sin justicia no hay paz, no quiere decir violencia. Significa que no observaremos esto en silencio", dijo el portavoz de la familia Charles Stafford Scott a la prensa.

Imágenes no verificadas publicadas en las redes sociales parecen mostrar que al menos un policía intentó someter a Charles en el piso de una tienda.

La familia Charles estuvo acompañada de familiares de Edson Da Costa, otro hombre negro que murió recientemente tras ser detenido por la policía. Simpatizantes dicen que policías golpearon a Costa. La comisión policial sobre quejas también está investigando esta muerte, ocurrida el 21 de junio.