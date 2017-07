“Dunkirk” sigue al tope de las taquillas en Norteamérica

LOS ANGELES (AP) — "The Emoji Movie" sobrevivió a las reseñas negativas pero no pudo conquistar a "Dunkirk", que tuvo la fuerza suficiente para adueñarse de la taquilla por segundo fin de semana consecutivo.

Con una caída de apenas 44% respecto a su primer fin de semana, la cinta sobre la Segunda Guerra Mundial del director Christopher Nolan recabó 28,1 millones de dólares para tomar el primer lugar, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo. "Dunkirk" ha acumulado 102,8 millones de dólares, hasta la fecha, en salas de Estados Unidos y Canadá.

"The Emoji Movie", de Sony Pictures Animation, se colocó en el segundo sitio con 25,7 millones de dólares. La cinta animada, que cuenta con las voces de T.J. Miller y Anna Faris como emojis antropomorfizados, fue destrozada por la crítica. Actualmente tiene una clasificación de sólo 8% en Rotten Tomatoes, pero el público de todas maneras acudió a las salas.

"Es grandioso cuando los críticos y el público está en sintonía pero a final de cuentas se resume a si la película llegó al público deseado", dijo Adrian Smith, presidente de distribución nacional para Sony. "Viendo estos resultados, resulta claro que así fue".

Sony esperaba que la película, cuya producción tuvo un costo cercano a los 50 millones de dólares, tenga un buen desempeño en la taquilla por el resto del verano.

La división entre reseñas y el éxito de una película ha sido un tema constante este verano luego que cintas como "Baywatch" sucumbieron ante las reseñas negativas mientras otras como "The Emoji Movie" parecen inmunes.

"A los niños no les importan las reseñas, y hay una seria falta de películas familiares en el mercado", explicó Paul Dergarabedian, un analista senior de medios para comScore.

La bien recibida comedia "Girls Trip" se mantiene firme y se ubicó en tercer puesto, con 20,1 millones.

La película de acción “Atomic Blonde”, protagonizada por Charlize Theron, debutó en cuarto puesto, con 18,6 millones de dólares.

Completa las cinco primeras "Spider-Man: Homecoming", con 13,5 millones en su cuarta semana.

A continuación las diez películas con los mayores ingresos proyectados de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1."Dunkirk", 28,1 millones de dólares.

2."The Emoji Movie", 25,7 millones.

3."Girls Trip", 20,1 millones.

4."Atomic Blonde", 18,6 millones.

5."Spider-Man: Homecoming”, 13,5 millones.

6."War for the Planet of the Apes", 10,4 millones.

7."Despicable Me 3", 7,7 millones.

8."Valerian and the City of a Thousand Planets", 6,8 millones.

9."Baby Driver", 4,1 millones.

10."Wonder Woman", 3,5 millones.