James Brewster: “Estoy muy triste de ver el odio continuo de un líder de la iglesia”

El ex embajador de Estados Unidos en el país, James –Wally- Brewster-, expresó este domingo sentirse “muy triste” por la postura de “odio” de un líder de la iglesia católica sobre el tema de la homosexualidad y dijo esperar que algún día esa actitud cambie.

El ex diplomático, quien está casado con un hombre, reaccionó de esa manera luego de que monseñor Víctor Masalles, obispo de la Arquidiócesis de Baní, criticara al político Luis Abinader por hacerse una fotografía con la transexual Mía Cepeda y dijo que difícil que llegue a ser "Presidente".

Brewster, quien además es un activista por los derechos de los homosexuales, dijo que Dios ama a todas las personas por igual y que tuvo el placer de conocer a Mía Cepeda, de quien dijo es una persona “maravillosa y graciosa”. También que conoce a Abinader y a su familia y los definió como “buenos seres humanos.

En su crítica a Abinader, colgada en su cuenta de Twitter, Masalles dijo: “Candidato que se presta a esta mojiganga difícil que llegue a ser Presidente. No desprecio a la susodicha, pero sí a su angurria política”.

Palabras textuales de Brewster

"I am very saddened to see continued hate from a leader of the Church. God loves all people. I have had the pleasure of knowing Mia who is a wonderful and gracious person. I also have had the pleasure of knowing Luis and his family who are good human beings. I pray that one day hate from the pulpit stops and love from the pulpit for all of Gods children is the message".

“Estoy muy triste de ver el odio continuo de un líder de la iglesia. Dios ama a todas las personas. He tenido el placer de conocer a Mia que es una persona maravillosa y graciosa. También he tenido el placer de conocer a Luis y a su familia que son buenos seres humanos. Rezo para que un día el odio del púlpito pare y el amor del púlpito para todos los niños de los dioses sea el mensaje”.