Familiares y allegados le dieron este domingo el último adiós al excombatiente de la insurrección cívico militar de abril de 1965, Jorge Puello Soriano (El Men), en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y posteriormente en el cementerio de la avenida Máximo Gómez.

“El Men”, que tenía 92 años, fue descrito por sus allegados como un hombre luchador y entregado a la causa revolucionaria.

“El país pierde a un líder de la izquierda, que dedicó toda su vida a luchar por el bienestar de los demás, por defender los derechos del pueblo y los intereses de los más necesitados”, aseguró Damián Sosa, vecino de Puello Soriano.

El símbolo de la resistencia popular fue encontrado el pasado sábado en su residencia en el sector San Carlos, por vecinos que se preocuparon al no verlo en las primeras horas del día como era costumbre, según cuenta Sosa.

“El día anterior El Men nos había comentado a algunos de sus vecinos que no se sentía bien. Por lo que después de ese momento, nosotros estuvimos atentos a cualquier movimiento en su casa. Al ver que no salía, fuimos tres vecinos a ver qué pasaba, pero al tocar y no escuchar respuesta, rompimos la puerta y lamentablemente lo hallamos ya muerto”, narra Sosa.

Puello Soriano murió ayer en su residencia, ubicada en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.