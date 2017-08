Empresarios piden modificar el Código Laboral

Santiago. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), Carlos Guillermo Núñez, urgió al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, a reiniciar los trabajos para la modificación del Código Laboral, debido a las dificultades que enfrentan las empresas.



Núñez dijo que en este país no se puede desarrollar el empleo con calidad y mucho menos disimular la informalidad con la actual legislación laboral. ‘‘Instamos al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, para levantar un diálogo tripartito a través del mecanismo que dispone la ley, con la finalidad de culminar los trabajos de discusión para la modificación del Código Laboral que se inició años atrás y que actualmente se está en espera del mismo’’, sostuvo.

Dijo el empresario que todos saben que el Código Laboral actual tiene 25 años y que si bien es cierto, que en su momento jugó un rol importante, estableciendo la paz laboral de país no es menos cierto que en la actualidad se ha convertido en un instrumento que frena el desarrollo empresarial de la República Dominicana.

De su lado, Sandy Filpo, expresidente de la ACIS, dijo que la República Dominicana tiene el costo de carga laboral más alto de Latinoamérica y el Caribe. Según dijo, el país tiene un 64 por ciento de carga laboral, lo que ignoran los empleados, sin embargo, lo están pagando las empresas y dinero que no entra a la economía.

‘‘Aquí tenemos que prepararnos, no para ahora sino para el 2019-2020, que ahí es cuando muchos productos y mucha producción va a desaparecer y esto va a crear mucha delincuencia porque las personas creen que eso es asunto de policías y no es así, es un problema de empleo, un problema de que la gente no tiene de qué vivir”, manifestó Filpo al hablar a los medios de comunicación.

A juicio de estos empresarios, quienes hablaron ayer en rueda de prensa, el actual Código Laboral lo que hace es generar un costo insostenible para las empresas, como por ejemplo, el pasivo laboral.