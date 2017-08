Abogado dice que Bernardo Castellanos fue apresado ilegalmente

El abogado de Bernardo Castellanos de Moya, implicado en caso de soborno de la empresa Odebrecht y quien fue detenido anoche al arribar al país por el Aila, dijo que su defendido fue apresado de manera ilegal debido a que el juez de la Instrucción Especial no ordenó apresamiento, solo fijó audiencia.

“Sin embargo, este (el Procurador) haciendo uso de la caverna, lo hizo preso y lo encerró ilegalmente y estamos incomunicados con nuestro cliente, lo cual es una violación flagrante a la Constitución en los artículos 68 y 69 que prevén la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso”, explicó. Marino Elsevyf.

Informó que notificará los presupuestos que serán presentados y que “hacen presumir” que Castellanos no es un peligro de fuga y que se establecerá en el país mientras dure el procedimiento. Esto lo hará vía la Secretaría del Tribunal de la SCJ.

Aseguró que su cliente está listo para enfrentar cualquier situación ante los tribunales y calificó el expediente en contra de Castellanos de Moya como “desvencijado, mal hecho, mal tramado, ineficiente, ineficaz y sin indicios serios, grabes y concordantes que hagan presumir la culpabilidad del ingeniero”.

Manifestó que su cliente no se había presentado al país debido a que hace más de un año permanece en estado de coma y en el país no le dan trabajo para poder sustentarla, “él no puede dejar que su hija se muera esperando que un procurador fije la audiencia cuando le dé la gana o lo meta preso por un expediente insulso, incapaz y sobre todo, lleno de tantos errores como ha reconocido la propia magistrada Miriam Germán”.

Asimismo, dijo que no depositará recurso de hábeas corpus y que se regirá por la disposición del Juez Especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien fijó para mañana, a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a su cliente.

Manifestó que esa medida será conocida porque Castellanos de Moya “venció la inercia del Ministerio Público y le tuvo que pedir al juez de la Instrucción Especial que fijara la audiencia para conocer su caso y el juez ordenó su presencia para el día 4”.