Trump tomará sus primeras vacaciones; serán de 17 días

WASHINGTON (AP) — Donald Trump alguna vez puso en duda la conveniencia de tomarse vacaciones. “¿Cuál es el sentido?”, preguntó.Sin embargo, el presidente estadounidense se dispone a sumarse al éxodo anual de agosto de esta ciudad que llama “el pantano”.

El viernes prevé iniciar sus primeras vacaciones largas fuera de Washington desde su investidura, una escapada de 17 días a su club privado de golf en el centro de Nueva Jersey.

Las vacaciones de Trump podrían deberse, en parte, a la necesidad. Todos los trabajadores de la Casa Blanca, incluido el ocupante de la Oficina Oval, será obligado a marcharse para el final de la semana para que el gobierno pueda reemplazar el sistema de calefacción y aire acondicionado instalado hace 27 años.

La Casa Blanca no ha revelado detalles de los planes del presidente para agosto.

Antes de irse, Trump advirtió al Congreso que siguiera trabajando en la ley de seguro médico. La vocera de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo al respecto el martes: “Los mantendremos al día sobre la agenda presidencial de agosto a medida que se ultiman los detalles”.

A Trump y sus seguidores les gusta presumir de su desdén por las vacaciones, cuando lo cierto es que se las toma constantemente.

“No te tomes vacaciones. ¿Cuál es el sentido? Si no disfrutas tu trabajo, te has equivocado de empleo”, dijo en su libro “Trump: Think Like a Billionaire” (Trump: piensa como un multimillonario), publicado en 2004.

Ese año dijo en una entrevista con Larry King que “la mayoría de la gente de éxito que conozco no se toma vacaciones. Sus negocios son sus vacaciones. Yo rara vez me voy. Tú lo sabes”, dijo. “Tú y yo somos amigos. ¿Cuántas veces me has visto partir?”.

La verdad es que Trump se aleja de la ciudad con frecuencia. Desde su investidura, ha pasado 13 de los 28 fines de semana lejos de la Casa Blanca, generalmente en sus propiedades en Palm Beach, Florida, o en Bedminster, Nueva Jersey, de acuerdo con un recuento de The Associated Press. Las cifras incluyen un fin de semana de viaje oficial al exterior y el fin de semana del Día del Padre, la tercera semana de junio, en Camp David, la casa de descanso presidencial en Maryland.