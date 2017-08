Peña Suazo: el merengue debe primar en el Festival Presidente

El líder de la orquesta merenguera “La Banda Gorda” manifestó que lo primero que debe primar en un evento como el Festival Presidente es el merengue, porque sus organizadores son los mismos encargados de premiar con beneplácito el arte dominicano y su esencia en los Premios Soberano.

“¿Tú me vas a premiar por lo que no me diste apoyo? Es algo incongruente”, consideró José Virgilio Peña Suazo al ser entrevistado en el programa “Famosos Inside”, que se transmite cada tarde por NCDN, canal 37.

Asimismo, criticó que en las empresas privadas, como en la Cervecería Nacional Dominicana hay muchos jóvenes que conocen mucho de marketing, pero les falta el peso cultural de lo que es la música de un país, por lo que entiende que el Festival Presidente no se da con la ausencia de los merengueros.

“Eso no se da si no hay merengueros ahí”, subrayó al considerar que ningunos de los ritmos que suenan en el país “ponen a la gente bailar y a beber cerveza más que la bachata, el merengue y el perico ripiao”.

Resaltó que aunque la Cervecería anunció muchos artistas buenos para celebrar los 20 años del Festival Presidente, los dominicanos deben defender lo que son, como lo hacen otros países.

Sostuvo que en la actualidad se está viviendo un momento que a las personas les interesa más el “rating” que la calidad, “pero no todo lo que tiene rating tiene calidad”.

A juicio de Peña Suazo, en las empresas hay muchos jóvenes conocedores de marketing, pero que carecen del peso cultural que tiene la música de un país.

Sobre las críticas que recibió su colega, el merenguero Héctor Acosta “El Torito” tras llamar a la población a no acudir a Festival Presidente por considerarlo anti dominicano, el intérprete de “Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío”, que se expresó como un dominicano que le interesa su país.

“A veces la gente critica al Torito de algunas cosas, pero ustedes tienen que pensar que él es dominicano y que le duele y que detrás de un gran artista que tenemos ahí también hay un ente social que forma parte de nuestra vida cotidiana”, expresó.