Realizarán en RD primera conferencia “Casting y Proyección Internacional”

Santo Domingo, República Dominicana.- En procura de incrementar la formación de los talentos del cine dominicano para mayor productividad, competitividad y acceso a mercados internacionales, será celebrado en el país la primera conferencia “Casting y Proyección Internacional”.

¿Qué busca un director en un actor a la hora de realizar sus películas? y ¿Cómo prepararse para un casting? son temas a tratarse en este congreso a celebrarse el 19 de noviembre en el auditorio del Centro Cultural de las Telecomunicaciones, creado por Rojo Agency junto a Producciones Yalaxsa, y que está dedicado a los actores profesionales y a la nueva generación de talentos y áreas que involucran al casting.

“Hemos preparado este evento en miras de que nuestro cine sigue creciendo, los jóvenes buscan capacitarse y convertirse en actores profesionales, y nuestros profesionales quieren pertenecer a otros mercados”, expresó Robert Cornelio, CEO de Rojo Agency, empresa que organiza la actividad junto a Yarissa Rodríguez directora de Yalaxsa Producciones.

La conferencia contará con la ponencia magistral de Alejandra Rodríguez de Palomera, CEO de Palomera Group, compañíaradicada en Miami la cual maneja la carrera de actores como Juan Soler, Marjorie de Sousa, Susana Dosamantes, Christian Meier, Angélica Castro, Frances Ondiviela, Marisa del Portillo, entre otros.

Rodríguez es pionera en management en Latinoamérica y quien ha ayudado a crear y moldear muchas de las estrellas hispanas más grandes. Rodríguez abrió las puertas de Palomera Group y por más de 14 años ha conseguido trabajar con los estudios y empresas más grandes e importantes, tanto en América Latina como en Estados Unidos, teniendo como clientes a Televisa en México, Univisión en Estados Unidos y Telemundo, así como los principales estudios de Hollywood: Universal, Warner Brothers, Fox, Sony, Paramount y el emergente gigante digital Netflix.

De su lado, Yarissa Rodríguez, resaltó que la conferencia contará con la participación en paneles de actores, directores de cine y de casting, asesores de moda, productores y especialistas en diferentes áreas relacionadas al cine.

La conferencia “Casting y Proyección Internacional”, que busca mostrar cómo funciona el mercado del cine para los actores fuera de RD, y que es producto de la alianza estratégica de Rojo Agency y Palomera Group, cuenta con el apoyo de DGCINE, Courtyard by Marriot, Cervecería Nacional Dominicana, Michel´s Pizza, Shop Mundo, Renew Center, Ocean Blue And Sand, Most Group, Estudio Quitasueño y Eloy Pérez Fotografía.

Sobre Rojo Agency

Recientemente, tras varios años en el mercado colocando talentos en las grandes producciones que se realizan en el cine dominicano, Rojo Agency presentó una nueva imagen. La empresa ahora más consolidada y en constante crecimiento, mostró sus nuevas divisiones: Rojo Casting y Rojo Management.

Rojo Agency, es una agencia de dirección de casting y agentes managers que representan talentos con alta preparación, ofreciendo así perfiles en todas las áreas, para producciones audiovisuales, cuyo CEO es Robert Cornelio, quien ha tenido una amplia trayectoria en el cine ya que fue director de la película Enigma (2008), nominada en 3 categorías en los premios Casandra: Mejor película, Mejor director y Mejor actriz.