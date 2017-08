MIAMI — María Elena Salinas, una de las periodistas más respetadas y reconocidas de los medios hispanos en Estados Unidos, dejará este año Univisión.

La presentadora de noticias vespertinas se retirará en diciembre.

Su salida del canal, uno de las más importantes de la televisión en español, representa el fin de una era en la que millones de inmigrantes sintonizaron la pantalla para ver el noticiero que conduce junto a Jorge Ramos. Ambos se convirtieron en una fuente de información noticiosa y de servicio público.

Salinas, quien nació en Los Ángeles de padres mexicanos, dijo que planea comenzar en enero un nuevo capítulo en su carrera trabajando como periodista y productora independiente. Seguirá también con sus labores filantrópicas.

El anuncio fue hecho por la misma periodista en la emisión del noticiero del miércoles por la noche, y por Univision en un comunicado.

“Estoy agradecida por haber tenido el privilegio de informar y empoderar a la comunidad latina”, expresó Salinas, y aseguró que mientras tenga voz la usará para pronunciarse en favor de los hispanos.

“Estoy entusiasmada de iniciar una nueva etapa de mi carrera y estoy a la espera de nuevos proyectos para dirigirme a una audiencia nueva y diversa en plataformas múltiples”, agregó en el comunicado, sin ofrecer detalles.

Durante sus más de tres décadas de trayectoria, en las que obtuvo numerosos reconocimientos que incluyen un Emmy y un Peabody, Salinas ha reportado las noticias más importantes para la comunidad hispana, convirtiéndose en una de sus voces.

Nombrada la “Voice of Hispanic America” (Voz de Hispanoamérica) por el diario The New York Times, ha entrevistado a todos los pasados presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter, así como a líderes rebeldes y celebridades. Ha viajado por el mundo cubriendo guerras y elecciones, golpes de estado, desastres naturales y noticias de interés humano.

Además de presentar el “Noticiero Univision”, es una de las conductoras de la revista televisiva dominical “Aquí y Ahora”.

Univision destacó el trabajo de Salinas y dijo que en los próximos meses anunciará el reemplazo de Salinas que acompañará a Ramos en el noticiero, cuya audiencia alcanza a dos millones de televidentes, y a Teresa Rodríguez en “Aquí y Ahora”.

“María Elena ha tenido un impacto perdurable en nuestro sector y la comunidad hispana, y le deseamos lo mejor”, dijo Randy Falco, presidente y director ejecutivo de Univision Communications Inc, tras describir a la periodista como una fuente “emblemática y fidedigna de noticias imparciales”.