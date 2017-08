Una fuente de la Cámara de Diputados dijo a elCaribe que se sus técnicos trabajan en estos momentos en la restauración del portal.

Santo Domingo, República Dominicana.- Fue hackeada este domingo la página web de la Cámara de Diputados, hecho supuestamente realizado por Anonymous, aunque el grupo cibernético no se lo ha atribuido ni explicado el motivo de por qué lo hizo.

Al momento del hackeo esta mañana, en el portal apareció una imagen de un hombre encapuchado (degradado), con sombras de rostros de esqueletos y los datos de error (en lenguaje informático) de cómo fue decodificada esa web.

“Hello, your site has been defaced by Anonymous. Love from Dominicana” , cuya traducción es (Hola, su sitio ha sido desfigurado por Anonymous. Amor de Dominicana), decía el mensaje en principio, pero ahora al ingresar a www.camaradediputados.gob.do aparece solo el mensaje de cuándo se cae una página de “No se puede acceder a este sitio”.

Una fuente de la Cámara de Diputados dijo a elCaribe que se sus técnicos trabajan en estos momentos en la restauración del portal, cuyo problema fue detectado aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Indicó que sólo fue atacada la portada, pero que todas las informaciones están protegidas.