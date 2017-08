Fallece Haruo Nakajima, el hombre dentro de Godzilla en 12 películas

Entre las cintas de las que fue parte se encuentran: Godzilla Raids Again, King Kong vs. Godzilla, Mothra vs. Godzilla, Ghidorah: the Three-Headed Monster e Invasion of the Astro-Monster, entre otras.

88 Años, eso es lo que estuvo con nosotros Haruo Nakajima, actor desconocido por la masa, pero reconocido mundialmente por ser el hombre dentro del traje de goma del rey de los kaijus: Godzilla.

Antes de que Gojira pasara a ser una bestia CGI, durante mucho tiempo (e incluso al día de hoy, en Shin Godzilla) sólo se usaban trucos de cámara y montajes. Los grandes Kaijus del cine eran interpretados también por personas y dentro de ese grupo de actores se encontraba Haruo Nakajima, quien en 1954 daría vida al que sería el Kaiju más icónico del cine, y el que ha trascendido las generaciones desde su aparición.

Plannueve.net informó que Nakajima interpretó a Godzilla en 12 películas de la franquicia, retirándose de la actuación de este tipo en el año 1972.

Entre las cintas de las que fue parte se encuentran: Godzilla Raids Again, King Kong vs. Godzilla, Mothra vs. Godzilla, Ghidorah: the Three-Headed Monster, Invasion of the Astro-Monster, Godzilla vs. the Sea Monster, Son of Godzilla, Destroy All Monsters, All Monsters Attack, Godzilla vs. Hedorah and Godzilla vs. Gigan.

También participó en cintas del director Akira Kurasawa, incluidas “Los Siete Samuráis”, “La Fortaleza Prohibida” y “Yojimbo, el mercenario”.

Pero no solo eso Nakajima fue parte de producciones como Mothra, Frankenstein vs. Baragon, The War of the Gargantuas y King Kong Escapes.

Hoy, nos deja para irse al cielito de los Kaijus. Te dejamos la última interpretación de Nakajima cómo Godzilla.