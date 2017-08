Castaño Guzmán, presidente de la JCE, resaltó que en tal sentido, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil ha elaborado un Plan Estratégico 2017-2021.

Santo Domingo.-El presidente de la Junta Central Electoral resaltó que el reto que tiene la institución es que no se quede ningún niño recién nacido sin inscribir y su meta es eliminar el subregistro como un fenómeno de miseria abyecta y exclusión social.

Julio César Castaños Guzmán, durante su discurso en ocasión a la firma del “Acuerdo Marco de Cooperación para el Registro Oportuno de Nacimientos”, explicó que “en el año 2016 se declararon oportunamente 139 mil nacimientos, y además se hicieron 65 mil declaraciones tardías, para un total 204 mil declaraciones de nacimiento. En lo que va de año tenemos, a la fecha, 116 mil inscritos”.

El acuerdo será suscrito entre la Junta Central Electoral (JCE), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), el Servicio Nacional De Salud y el Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia República Dominicana (UNICEF)”.

A continuación el discurso íntegro del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán:

Pienso luego existo. Es el aforismo más popularizado acerca de la teoría de la consciencia del ser, un verdadero postulado de la más elemental tesis acerca de la constitución de la persona, acaso el más conocido… y no contradicho. La consciencia que determina la existencia.

Algunos dicen, además, Creo luego existo. Una vez pensar sin creer es divagar. Atrevida formulación para un mundo que se divide, aparentemente, entre los que creen y los que en nada creen; pero en el fondo todos creen, incluyendo en los que aducen que no lo hacen, ya que estos tienen la convicción de que no creen y haciéndolo creen que no creen, de donde creen. Perdonen mi retórica: Eres lo que crees que eres. Y creyendo existes.

Socialmente no basta para hacer ostensible nuestra existencia en este mundo que usted piense o que crea, es necesario que nuestro advenimiento a esta vida quede registrado, asentado, para que uno jurídicamente pueda esgrimir, probar y demostrar quién es. De donde no sería aventurado afirmar que existo, porque me han inscrito. Me han inscrito en el Registro Civil.

El grito en el pecho de los niños excluidos que no tienen visibilidad social, es este:

A ti hombre, a ti mujer de estos tiempos, si no me inscribes no tendré nombre… y sin nombre no podrán llamarme, y si no me llaman no podré acudir al convite de la vida, al ágape de la existencia. Nunca sabré el día que nací, ni quienes fueron mis padres, no sabré quién soy, de donde vengo ni pará donde voy. Mis días transcurrirán en la miseria, en la peor miseria que es la de no ser tratado como una persona.

El Registro Civil es el custodio de la identidad y el depositario de la voluntad ciudadana para la celebración de sus actos fundamentales. Recoge los hechos jurídicos trascendentes de nacer y morir. Es un santuario para la historia de los pueblos, que contiene sus entronques matrimoniados y la prosapia documentada.

Ningún país puede descubrir quién es, de dónde viene y para dónde va sin conocer su historia individual y comunitaria, la cual reposa en el Registro Civil. Se trata de ser o no ser, y acaso ello baste.

No existe en la vida de los seres humanos una dimensión más importante que la del Estado Civil. Una vez al nacer todos tenemos el derecho a ser inscritos para que se nos reconozca una identidad que nos confiere la personalidad jurídica, y por ende, sus atributos: nombre, patrimonio, domicilio, nacionalidad, estado civil.

En tal sentido, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a su vez, dispone expresamente que:

Artículo 3.-

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

La carta de ciudadanía para el ejercicio de los derechos fundamentales: elegir, ser elegido, trabajar, casarse, asociarse, heredar; el derecho a una escolaridad titulada, la vinculación con una Nación y su territorio viene con el Acta de Nacimiento que establece la certeza de la filiación con todas sus consecuencias jurídicas.

Además, ¿cómo te redimo, si no te conozco? ¿De qué manera artículo una política pública, si no sé quién eres?

De donde no habría exclusión social ni pobreza más abyecta que no estar inscrito en el Registro Civil y carecer, por tanto, de personalidad jurídica. Y por argumento a contrario, tendríamos que concluir, que no habría un bien más grande que retornar a la vida a los muertos civiles, es decir, a los marginados de la inscripción registral.

En tal sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que:

Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Dice nuestra Constitución en los numerales 7 y 8 del Artículo 55, que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;” y, que “Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;”

La Junta Central Electoral, en adición a sus atribuciones electorales que le son propias por lo dispuesto en la constitución y las leyes tiene la administración del Registro Civil, lo cual le confiere de suyo la custodia de los atributos de la personalidad de los ciudadanos: nombre, domicilio, estado civil, capacidad, que son asentados en el Registro Civil al hacer constar los hechos jurídicos del nacimiento… de las personas, así como los actos solemnes del matrimonio, aparte de la identidad y nacionalidad de los individuos, en una palabra, la seguridad jurídica del origen de la familia dominicana.

Tiene, por otra parte, la administración responsable de la Cédula de Identidad y Electoral, que es el instrumento más eficaz de ciudadanización existente en el orden jurídico de la nación, ya que hace ostensible y palmaria la identidad de quiénes somos, además, abre las puertas a la vida civil, permite trabajar, elegir, ser elegido, decidir sobre los asuntos propuestos en los referendos, casarse, contratar, estudiar, demandar, etc.

La verdadera razón de porqué estamos aquí hoy, el motivo y la causa del acuerdo que firmaremos hoy es un llamado que nos hace la Constitución, cuando expresa en su Artículo 38, refiriéndose a la dignidad humana:

“El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.”

Dignidad significa merecer por ser persona; mereces porque eres persona. Merecer por ser. A esa dignidad le son inherentes determinados Derechos Fundamentales. El respeto y protección de los mismos es una responsabilidad de todos los poderes públicos. Los Derechos Fundamentales son Derechos Humanos constitucionalizados.

Esa es la verdadera inclusión social, la de la dignidad, soy digno por el hecho de nacer, de nacer niño o niña, de tener determinados padres, de nacer en un lugar; me llama la tierra, me ata la sangre. Es el camino hacia la cohesión social.

Tenemos 165 Oficialías del Estado Civil, todas automatizadas, y 62 delegaciones en los Hospitales.

Aún así se nos quedan niños y niñas sin inscribir, y todavía tenemos familias completas viviendo en esta situación.

El reto es que no se nos quede ningún niño sin inscribir y ahí se circunscriben estos esfuerzos para que el país alcance la meta de eliminar el subregistro como un fenómeno de miseria abyecta y exclusión social.

En tal sentido la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil ha elaborado un Plan Estratégico 2017-2021

EJE 1

Universalización del Registro del Estado Civil, en virtud de la Ley 1-12 Sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Objetivo Estratégico: Aumentar la tasa de registros de nacimientos y defunciones en tiempo oportuno.; así como bajar el índice de subregistro de nacimiento y defunciones.

Línea de Acción: Continuar con la ejecución de los proyectos relativos al registro de nacimiento y defunción.

ACTIVIDADES

Continuar con la automatización de las delegaciones de hospitales, y a su vez implementando el formulario prenatal; así como el registro de la huella dactilar de las personas que concurren en la instrumentación de las declaraciones de nacimiento, con su posterior implementación en otros datos del estado civil. Continuar el proyecto de automatización de delegaciones de oficialías en los hospitales, integrándolo con la base de datos del Ministerio de Salud Pública e implementar la misma medida en los centros de salud privados, para eficientizar el registro de nacimientos y defunciones oportunas. Poner en funcionamiento una Unidad para el monitoreo y seguimiento de declaraciones oportunas. Replicar los operativos de declaraciones tardías de nacimiento a través de las unidades móviles para todos los futuros inscritos, sin importar su edad.

EJE 2

Continuar la cooperación jurídica en asuntos de Registro del Estado Civil.

Objetivo Estratégico: Participar en el proceso de reforma de la normativa jurídica vinculante al registro civil y la identidad ciudadana.

Línea de Acción: Colaborar con la identificación y propuesta de normativas en materia de registro del estado civil.

ACTIVIDADES

Revisar y dar seguimiento a la normativa jurídica sobre el registro civil que contempla la modificación de la ley 659, presentando iniciativas al poder legislativo. Colaborar en reuniones con legisladores para presentar motivaciones relativas a los aspectos del registro civil contemplados en el proyecto de reforma del código civil, en el caso de filiación desconocida y ratificaciones de actas del estado civil. Proponer Resoluciones y/o Reglamentos sobre casuísticas especiales del registro civil. Tomar como precedentes decisiones de la Comisión de Oficialías de la JCE.

EJE 3

Fortalecimiento de la capacitación continua del personal de registro del estado civil.

Objetivo Estratégico: Lograr que el ciudadano reciba un servicio eficiente y eficaz de parte del personal de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, basado en el conocimiento, la proactividad y conciencia de la responsabilidad que conlleva la identidad de los dominicanos.

Línea de Acción: Ofrecer capacitación a través de la Escuela Nacional de Formación Electoral y Estado Civil (EFEC) al personal de la Dirección Nacional del Estado Civil y sus dependencias, tanto al amparo de la legislación vigente como de legislaciones en proyecto, como es el caso del proyecto de modificación del Código Civil.

ACTIVIDADES

Realizar conferencias magistrales sobre la responsabilidad civil del servidor público y sobre el alcance de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Impartir un curso taller sobre Actos del Estado Civil y demás disposiciones legales para el personal de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil y para el personal de las oficialías del estado civil. Impartir un curso sobre las novedades del Proyecto de nuevo Código Civil y sus implicaciones en los registros de los actos del estado civil, para los abogados dela Dirección Nacional de registro del Estado Civil y a los oficiales del estado civil. Ofrecer talleres sobre temas relacionados con la resolución alternativa de conflictos, inteligencia emocional y mejorar la atención a los usuarios. Impartir facilitaciones sobre redacción, ortografía, técnicas de entrevistas, técnicas de redacción de informes y uso de microsoft office. Fomentar la participación de nuestro personal en maestrías y diplomados relativos a nuestras funciones.

EJE 4

Mejorar los servicios relativos al registro del estado civil.

Objetivo Estratégico: Reducir el tiempo de los servicios que ofrecemos, a través de la facilitación de acceso a los mismos.

Línea de Acción: Dar seguimiento a las tareas de las oficialías del estado civil y realizar propuestas que faciliten el acceso a nuestros servicios.

ACTIVIDADES

Coordinar con la Unidad de Supervisión y Vigilancia de las oficialías del estado civil, para que se logre el objetivo de que las mismas cuenten con los recursos necesarios para ejecutar las tareas que se les asignen. Mejorar el tiempo de mensajería entre la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil y las oficialías del estado civil. Colaborar con el Centro de Digitalización de actas del estado civil y con la Oficina Central del Estado Civil, a fin de aumentar la cantidad de folios escaneados e indexados en el sistema del Proyecto de Automatización del Registro del Estado Civil (PARC). Implementar un sistema de control documental en la Dirección Nacional del Estado Civil que permita identificar la trazabilidad de los servicios requeridos y que el mismo esté vinculado con las oficialías del estado civil y demás dependencias. Crear una dependencia que se encargue de ejecutar las instrucciones de solicitudes de transcripción de actas instrumentadas en el extranjero. Proponer un reglamento o resolución que permita que: a) las solicitudes de correcciones administrativas puedan realizarse desde cualquier oficialía; b) que las solicitudes de declaraciones tardías de nacimiento puedan ser recibidas en la oficialía del estado civil correspondiente al lugar de residencia del futuro inscrito; c) flexibilizar los requisitos de las declaraciones tardías de nacimiento a fin de que la población de extrema pobreza pueda más fácilmente reunir los mismos; d) orden de los apellidos de las personas naturalizadas; e) el reordenamiento de las oficialías del estado civil del Distrito nacional y la provincia Santo Domingo para asuntos de ratificación; f) dejar sin efecto la resolución 1-89 sobre autorizaciones para llevar apellidos. Analizar la propuesta de modificación del Código Civil con el objetivo de verificar las implicaciones estructurales y jurídicas para la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil.

EJE 5

Continuar formando parte de organismos internacionales en materia de registro del estado civil.

Objetivo Estratégico: Mantener relaciones con los organismos internacionales que manejan registro civil, a fin de conocer actualizaciones de los procedimientos registrales y buenas prácticas, a fin de poder realizar estudios y análisis en relación a otros países.

Línea de Acción: Participar en eventos Internacionales sobre Registro del Estado Civil, bien de forma presencial o virtual.

ACTIVIDADES

Participar en las mesas técnicas encuentros del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas (CLARCIEV); así como de cualquier otro organismo.

Señores y Señoras, Señor Presidente, cuentan la escrituras que cuando Juan el Bautista nació, su madre Isabel dijo delante de los familiares y vecinos que se acercaron a felicitarla que el nombre del niño era Juan, y entonces se armó un diferendo porque en esa familia nadie nunca había llevado ese nombre, entonces, le preguntaron por señas a Zacarías el padre, que estaba mudo, y este zanjando la controversia escribió en una tablilla: Juan, es su nombre. Entonces, continua el relato diciendo que se le soltó la lengua y empezó a hablar.

La sociedad dominicana no ha dejado en cierto sentido de estar muda frente a la gran injusticia que supone el que todavía tengamos personas en esta situación. Este acuerdo de hoy es, en cierto sentido, una forma de recuperar el habla para que no quede un solo niño o niña sin ser inscrito… y recuperando la voz pueda decir con autoridad que su nombre es Juan.

Que no quede una sola niña sin la posibilidad de que la llamen por su nombre, sin que le identifiquen su cumpleaños; un solo niño sin que, redimiéndolo, le llamemos Juan, Juan… como a Juan Pablo Duarte.

Muchas Gracias.