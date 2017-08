Vinicio Castillo llama a proteger el registro civil

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, hizo un llamado a la Junta Central Electoral (JCE) y al gobierno a defender celosamente la integridad del Registro Civil de la República Dominicana.

Advirtió que sólo Haití puede documentar a los cientos de miles de sus ciudadanos que están naciendo en hospitales públicos de la República Dominicana.

“Los hospitales dominicanos han abierto sus puertas generosamente a miles de parturientas ilegales haitianas. Esos niños y niñas no son dominicanos, conforme a lo establecido por nuestra Constitución. El artículo 28 de la Ley General de Migración establece el procedimiento de un acta especial que debe ser llevada a los consulados haitianos, que son los únicos que pueden dar identidad y establecer filiaciones. Ni ningún acuerdo con Unicef, ni con ningún organismo internacional, puede violar la Constitución y las leyes”, expresó Castillo Semán en una nota de prensa.

“Es un hecho muy positivo que el gobierno dominicano y la Junta Central Electoral hagan el mayor esfuerzo por documentar y dar identidad a los ciudadanos dominicanos que por cualquier razón no hayan sido dotados de identificación civil; pero hay que proteger el registro civil de que se pretenda dar identidad masivamente a niños, niñas y adolescentes haitianos, como dominicanos, en base a filiaciones, nombres y apellidos falsos”, agregó Castillo Semán.

“No se puede ignorar que Haití, la ONU, la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quieren desconocer la Constitución de la República Dominicana que establece que el hijo de extranjero ilegal no es dominicano. Sobre el argumento humanista de dotar de identidad civil a los dominicanos que no han sido declarados, no podemos permitir que se vulnere la seguridad de nuestro registro civil”, expresó el también ex legislador.

“En cuanto a las declaraciones tardías, la ley es muy clara y está sujeto a un procedimiento y homologación judicial. Cualquier oficial de Estado Civil que se preste a asentar declaraciones tardías sin el procedimiento de ley es pasible de ser sometido a la justicia por graves crímenes de falsedad, concluyó Castillo Semán.