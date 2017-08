Juander Santos termina sexto en final de 400 metros con vallas

Juander quedó sexto el miércoles en los 400 metros con vallas, carrera en la que el noruego Karsten Warholm dio la sorpresa al conseguir la medalla de oro.

LONDRES (AP) — Atletas con pantalones largos, guantes y abrigos, todos buscando combatir las bajas temperaturas y una necia lluvia. El verano de Londres no ha colaborado mucho con el Mundial de atletismo, en un mes de agosto más digno de la época de invierno. Las adversas condiciones climáticas conspiraron en contra de competidores como el dominicano Juander Santos en su primera final en una justa de gran envergadura.

Santos quedó sexto el miércoles en los 400 metros con vallas, carrera en la que el noruego Karsten Warholm dio la sorpresa al conseguir la medalla de oro.

“El clima me afectó muchísimo”, dijo Santos. “No me sentí tan yo. Me sentía raro con la lluvia y el frío, yo vengo de un país muy caluroso”.

Las temperaturas de los últimos días en la capital británica han oscilado los 14 grados centígrados (57 F). Pero en casi todo el resto del continente, el calor es agobiante.

“Si hubiera frío solamente y no la lluvia, podría haber cambiado un poquito. Pero las dos cosas, más la brisa, no tuve nada favorable”, mencionó Santos.

En la final, Warholm conquistó su primer gran título, al superar a dos corredores que el año pasado se subieron al podio en los Juegos Olímpicos de Río. Yasmani Copello, un cubano nacionalizado turco, se quedó con la plata para superar el bronce de Brasil, mientras que el campeón olímpico, el estadounidense Kerron Clement, entró tercero.

Warholm, de 21 años, quedó encandilado al observar en la pantalla gigante su tiempo de 48.35 segundos, 14 centésimas por debajo del tiempo de Copello. Clement, dos veces campeón mundial, finalizó con 48.52.

“Es algo que honestamente no puedo creer”, dijo Warholm, quien hasta hace dos años competía en el decatlón y recién este año se apuntó de lleno a los 400 con vallas. “Trabajé duro por esto, pero alucino con lo que he hecho”.

Santos es un año mayor que Walholm y es otro que apenas empezó a competir en la prueba.

El dominicano aún tiene mucho que aprender, como no sufrir cuando le toque correr desde la segunda calle del tartán.

“Por el dos no es una experiencia muy buena que digamos, principalmente que tengo solo un año de experiencia en vallas, se me hace muy difícil correr tan adentro”, dijo Santos, hermano menor de Luguelín Santos, medallista de plata en los Juegos de Londres de 2012 y bronce en el Mundial de 2011.

“De aquí saco que puedo llegar más lejos. Esta es una luz a mi vida de hasta dónde puedo llegar”, acotó Santos.

También el miércoles:

_La estadounidense Phyllis Francis se impuso en un dramático final de los 400 metros femeninos. La campeona olímpica Shaunae Miller-Uibo parecía encaminada a la victoria en el último tramo hasta que se quedó sin empuje y terminó cuarta. Miller-Uibo triunfó en Río con una zambullida sobre la meta que le negó el oro a la estadounidense Allyson Felix.

Un año después, Felix debió conformarse con el bronce al ser superada en el último metro por Salwa Eid Naser, de Bahréin.

Pese al decepcionante tercer lugar, Felix coleccionó su 14ta medalla en los mundiales, para igualar a Usain Bolt y Merlene Ottey en la lista histórica.

Bolt puede llegar a 15 con un podio para Jamaica en el relevo 4×100 de este fin de semana, pero Felix podría competir en ambas postas de Estados Unidos y superarlo con 16.

La china Lijiao Gong ganó el lanzamiento de bala en la otra final de la jornada.