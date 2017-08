Canelo Álvarez tiene como propósito ganar por nocaut a Golovkin

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Saúl -Canelo- Álvarez no quiere que en su cabeza haya “nada negativo”. Que nadie le recuerde lo que le ocurrió el 14 de septiembre de 2013 cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr en combate montado en el hotel MGM de Las Vegas.

En la ocasión, el estelar púgil mexicano no sólo se dejó arrebatar el cinturón mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sino que también se “posó” una sombra en su foja profesional. Perdió el invicto.

Pero está consciente que la prensa especializada le exige que -en su gran reto que tiene para el 16 de septiembre, ante el invicto boxeador de Kazajistan Gennady Golovkin-, que demuestre que “en verdad” es un peleador que está en lo más alto de la élite del boxeo mundial.

El martes por la tarde, en una teleconferencia, en la que participaron periodistas hispanos, entre ellos de la prensa de Puerto Rico –pero la mayoría mexicanos-, Canelo Álvarez se mostró confiado en que va a lograr una victoria contundente ante Golovkin quien presente privilegiado registro de 37-0 con 33 triunfos por nocaut.

Al responder una pregunta del periodista Salvador Rodríguez, reportero de boxeo de la cadena deportiva ESPN, no vaciló en proclamar que “en la pelea puede haber nocaut. Y claro que sí, me gustaría que terminara por nocaut”.

Sus declaraciones, tan categóricas y contundentes como son sus éxitos boxísticos, fueron respaldadas por su entrenador Eddy Reynoso.

Reynoso, quien también participó en la teleconferencia -organizada por la empresa Golden Boy Promitions-.aseguró que su pupilo “está en el tope de sus entrenamientos”.

Para ampliar la respuesta al periodista Salvador Rodríguez, Canelo Álvarez precisó que “vamos a tener una pelea en donde ambos tenemos poder…es una pelea en la que los estilos se van a acoplar y es una garantía de espectáculo, donde puede haber nocaut. En el boxeo todo es posible y más cuando hay poder de por medio”.

Canelo Álvarez, quien el pasado 18 de julio apenas cumplió 27 años de edad -contra 37 que tiene Glovkin-, tiene su cuartel de entrenamientos en las alturas de la ciudad de San Diego, California.

Después de cumplir con su exigente programa de prácticas, que dio inicio en México, viajará a la sede del combate (Las Vegas, Nevada). Su llegada a Las Vegas se producirá el domingo diez de septiembre, justamente seis días antes de su reyerta con Golovkin que tendrá como escenario la arena del moderno coliseo T-Mobile.

En la pelea estará en disputa el cetro mediano, en poder de Golovkin, avalado por la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Se dijo que aunque el Consejo Mundial de Boxeo, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, autoriza la pelea, Canelo Álvarez reveló que no quiere que se organismo avale el combate.

Va por Circuito Cerrado

Además de que la pelea Golovkin-Canelo Álvarez se venderá por el sistema Pague por ver (PPV), se informó que también los fanáticos podrán verla por Circuito Cerrado.

El periodista Ramiro González, jefe de prensa de Golden Boy Promotios -en un informe enviado a este reportero por correo electrónico- dio a conocer las ventas de los boletos.

En su reporte señala que ” los boletos para observar la transmisión por Circuito Cerrado de Canelo vs. Golovkin en el Bellagio Resort and Casino, MGM Grand Hotel and Casino, Mandalay Bay Resort and Casino, The Mirage Hotel and Casino, Monte Carlo Resort and Casino, New York-New York Hotel and Casino, Luxor Y “Hotel and Casino, y Circus Circus Las Vegas, tienen un precio de $75 dólares y no incluye tarifas de manejo”. Y grega: “Todos los asientos son de admisión general y están a la venta en cada taquilla del MGM Resorts International, por teléfono con una tarjeta de crédito al 1 800-745-3000, o por internet en www.ticketmaster.com“