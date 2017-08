Parientes y amigos del suspendido sacerdote Elvis Taveras Durán manifestaron que no creen que éste haya ultimado al joven de 16 años que fue monaguillo de la iglesia y con quien supuestamente mantenía una relación sexual.

Al sacerdote, que es descrito como el ejemplo y el orgullo de una familia de 12 hermanos por ser una persona obediente desde su infancia, le fue impuesto un año de prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres.

“Elvis es el orgullo de nuestra familia, de seis varones, es el orgullo de nuestra familia, un espejo radiante donde uno se puede mirar. Hoy me siento consternada, totalmente consternada con ver que me quieren poner ese espejo negro, tenemos una tristeza inmensa”, expresó Juana Joselyn Taveras, hermana del sacerdote.

Los vecinos describieron al sacerdote como un joven excelente, que exhibía buena conducta y ejemplar, por lo que se mostraron sorprendidos con la noticia de que había matado a martillazos, degollado y asfixiado al bailarín Fernelis Carrión.

Sostuvieron que para creer esa versión, tienen que escuchar el relato de la propia voz de Elvis.

“Yo no lo creo, hasta que él me lo confiese y que yo lo vea, de ahí a ahí, como yo he conversado con él toda la vida. Hasta que no me lo diga de ahí a ahí, no creo ese hecho”, reiteró Juana Joselyn.

Mientras que otra de sus hermanas, Johanny, relató que Elvis es uno los más tranquilos de la familia, que cuando ellos estaban compartiendo, se aislaba en su habitación con la biblia y de ahí no salía. “sin ser sacerdote, a él le decían el padrecito”.

Juana Joselyn informó a NCDN que hace unas semanas, Elvis le había dicho a uno de sus hermanos que “un muchacho lo estaba hostigando por dinero” sin ofrecerle más detalles.

Agregaron que el pasado sábado el sacerdote, que laboraba para la iglesia del sector Los Rosales, visitó a su madre, el domingo ofició misa y que nunca mostró preocupación alguna. Fernelis Carrión fue ultimado presuntamente el viernes.

“Es una cosa de crimen que ocurrió el vienes, y mi hermano estaba el sábado con mi mamá, el domingo dio la eucaristía y luego bautizó. Yo no entiendo esto por qué están acusando a mi hermano, no entiendo, no entiendo esta cosa”, dijo Juana Joselyn.

Sus familiares se quejaron, además, porque desde que el sacerdote fue apresado, no lo han podido ver. También mostraron preocupación porque el celular de Elvis aparenta estar en uso mediante WhatsApp, aunque cuando marcan el número o escriben no reciben respuestas.

Sus amigos de infancia también resaltaron el buen comportamiento de Elvis y expresaron apoyo para él y toda su familia.

“Estudiábamos juntos, se portaba bien en la escuela, no hablaba con nadie, lo de él era estudiar y su iglesia”, manifestó Pablo de Jesús Cabrera.

Mercedes Cabrera, vecina del sacerdote, dijo que la situación no solo ha afectado a la familia de Elvis, sino también a todos los vecinos que permanecen incrédulos porque él “no se mete con nadie, nunca ha ido preso, nunca se ha oído en nada”.

Los vecinos llamaron a las autoridades a realizar una investigación profunda del caso para determinar qué fue lo que sucedió realmente.

“Todo el mundo está consciente que el demonio puede utilizar a cualquier persona como a él o como a cualquiera”, consideró Aníbal González, amigo del sacerdote.

El presidente de la junta de vecinos del paraje Yabacoa, Elin Cuevas Montero, dijo esperar que la justicia determine qué fue lo que ocurrió, “no digo que sea inocente, pero tampoco lo culpo”.