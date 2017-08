Preocupación por atrasos en obras para JN

A siete meses de la justa, los trabajos de construcción de la villa aún no arrancan al igual que otras instalaciones

A siete meses de la fecha de celebración (1 al 15 de marzo de 2018) de los Juegos Nacionales, una gran preocupación reina entre los integrantes del Comité Organizador, encabezado por su presidente, el empresario y dirigente deportivo Edi Medina Marte, por el retraso en las obras, en especial la villa donde serán alojados los atletas que estarán participando en la justa.

“Hay una gran preocupación por el tiempo versus la cantidad de obras que tenemos que construir o reparar”, expresó Medina. “Nuestra obra cumbre es la villa olímpica, construcción que aún no ha iniciado. Esa ha sido nuestra gran preocupación por el tiempo que resta para la celebración de los juegos”, agregó. elCaribe realizó un recorrido por el municipio cabecera de Salcedo, donde constató la ubicación donde será levantada la obra, situada en la urbanización Los Almendros. Los terrenos (con grama alta y seca) donde se construirá la villa fueron declarados de utilidad pública y la misma se encuentra a poco metros del complejo deportivo de esta ciudad.

Según Medina, se espera que para hoy sábado se anuncie de manera oficial el inicio de los trabajos de la villa durante los encuentros que cada fin de semana viene realizando el comité organizador de los Juegos Nacionales, justa que fue realizada por última ocasión en 2006 en la provincia Monte Plata.

El pasado 27 de febrero, el presidente Danilo Medina anunció que la provincia Hermanas Mirabal será la sede oficial para la celebración de los Juegos Nacionales de 2018. En ese momento todo fue alegría porque la provincia cumplía con un sueño que desde 2006 venía anhelando.

Otra situación que también ha creado preocupación entre las personas que están involucradas en los juegos es la falta de una oficina para la planificación de los trabajos de los juegos que tendrá como novedad la participación de la zona de Europa, integrada por atletas dominicanos residentes en Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Noruega, Suiza y España.

“Estamos a la espera de la apertura de la oficina, que estaría ubicada en el antiguo complejo de los Reales de Kansas City. Ellos (ejecutivos de los Reales) nos facilitaron esas instalaciones para alojar la oficina, pero hasta el momento no se ha hecho nada”, apuntó Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva de la Provincia Hermanas Mirabal y subdirector técnico de los juegos. Manifestó que una vez inicien los trabajos de construcción y reparación de las instalaciones deportivas, la provincia se dinamizará por la cantidad de personas que estarán integradas, tanto directa como indirectamente.

“Estos trabajos marcarán el punto de partida del desarrollo de nuestra provincia. Estamos a la espera de que el Ministerio de Deportes inicie de manera formal los trabajos y así agilizarlos por el poco tiempo que tenemos para la celebración de los juegos. El sector deportivo está listo, pero falta el inicio de los trabajos de las obras”, indicó Tiburcio.

Manifestó que la provincia no tiene una instalación deportiva con capacidad para albergar un evento de gran magnitud como los Juegos Nacionales. “Todas las instalaciones van a ser readecuadas y construidas nuevas para adaptarlas a lo que son las especificaciones nacionales de lo que serán los diferentes deportes. Lo único que estamos esperando son las asignaciones a los ministerios de las obras que les tocan a cada quien”, expresó Tiburcio. A estas voces también se suma la directora provincial del Ministerio de Deportes, Xiomara de la Cruz, quien mostró su preocupación por la situación que en la actualidad están viviendo. “Estamos contra el tiempo”, dijo De la Cruz. “Tengo la fe de que lo vamos a lograr, de que vamos a quedar bien. A la hora que arranquen los trabajos estaremos 24/7”, agregó.

Las instalaciones

Los municipios de Salcedo, Tenares y Villa Tapia acogerán la gran mayoría de las instalaciones que serán utilizadas por los atletas. Entre las instalaciones a construir se encuentra un multiuso que albergará unas 15 disciplinas y que estará ubicado en el complejo deportivo de Salcedo. También está la adecuación de la pista de atletismo con las características y medidas internacionales que se requieren para la celebración de competencias de ese nivel. Asimismo está contemplada la construcción de una cancha de hockey sobre césped. También está la cancha de balonmano, la reparación del estadio de béisbol, así como el de softbol, ubicado en el barrio Invi, de Conuco, Salcedo. De igual forma tienen contemplado la reconstrucción del estadio de Monte Adentro, al igual que el remozamiento de los tres multiusos de la provincia y de la cancha mixta de Tenares, que será techada y utilizada para las competencias de combate. En Villa Tapia se tiene planificado la construcción de una villa para los jueces y un comedor para 400 personas. “Todo está ahí. Lo único que falta es dar inicio a todas estas obras para que en realidad se sienta el ánimo que la provincia está en Juegos Nacionales, nuestra gran fiesta deportiva que desde hace muchos años hemos anhelado”, puntualizó Tiburcio.

“Los apartamentos se van a vender”

¿En qué punto están los preparativos de los Juegos Nacionales de 2018?

“Los trabajos marchan bien. Celebramos constantes reuniones de seguimiento con todos los integrantes del Comité Organizador con la finalidad de ir pasando balance a todo lo que se ha hecho hasta el momento”.

¿Hay quejas de diferentes sectores de la provincia porque los trabajos de las obras no inician?

“Hay cierta preocupación por esa situación. Hemos tenido reuniones muy continuas con el ministro de Deportes (Danilo Díaz) y diferentes instituciones que tienen que ver con la construcción de las obras, más reuniones con los propietarios de los terrenos que fueron declarados de utilidad pública. Toda esa parte está muy cerca de una solución. Con ellos hemos hablado hasta de precio de los terrenos. Esperamos que para la próxima semana el tema de los precios de los terrenos esté definido”.

Pero aun así persiste esa preocupación en la provincia

“Esa preocupación pasará a un lado, debido a que para la próxima semana, las maquinarias entrarán en funcionamiento para preparar el terreno donde se construirán esas obras como la villa olímpica”.

Con respecto a la villa, ¿de cuántos apartamentos se está hablando?

“De unos 195 apartamentos. La constructora encargada de esta obra es privada. La idea es comercializar luego estos apartamentos mediante el sistema de fidecomiso. Es decir, que se van a vender luego a personas interesadas. Se harán como los apartamentos que fueron construidos para los Juegos Panamericanos (2003)”.

Pero restan siete meses para la celebración de los juegos

“Los encargados tienen programado construir 60 apartamentos por mes. Es decir, que en tres meses y medio, una vez arranquen con su construcción van a estar listos para su funcionamiento”.

Ante esta situación, pueden tener obstáculos por estos atrasos

“No. Todo el mundo está dispuesto a trabajar. No vamos a tener ningún obstáculo porque todo lo estamos consensuando. Todo se está llevando bajo un diálogo con sectores o personas que han querido solicitar cosas adicionales. Nos hemos sentados con ellos y les hemos expresado que en realidad no se puede. Esa parte me tranquiliza de que no vamos a tener ningún obstáculo por el medio a que pare lo que es el desarrollo de los juegos”.

¿En los sorteos de las obras participarán ingenieros de todo el país?

“No. Las obras estarán adjudicadas a los ingenieros de la provincia, menos la villa, ya que es una empresa privada la que tendrá a su cargo esa construcción al igual que el multiuso, una obra de gran envergadura. Aquí no habrá burocracia de hacer licitación”.

