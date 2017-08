Coreógrafo de Michael Jackson impartirá en el país taller de danza gratuito

El taller es respaldado por la institución sin fines de lucro Good for the Arts que desarrolla proyectos enfocados en las artes a favor de los jóvenes.

Santo Domingo.- El coreógrafo y director internacional Travis Payne, quien fuera colaborador creativo y coreógrafo jefe de Michael Jackson, impartirá un taller gratuito de coreografía con la música del rey del pop a jóvenes dominicanos aficionados a la danza y la música.

Este acontecimiento forma parte de las iniciativas culturales que desarrolla en favor de la juventud dominicana Good for the Arts, Inc., una organización internacional de artes sin fines de lucro.

Los más de 100 jóvenes que participen en las sesiones coreográficas impartidas por Travis Payne formarán parte de un performance en vivo con la música de Michael Jackson en los entornos de la Iglesia de San Antón, en la Zona Colonial, el sábado 19 de agosto.

Otro de los notables artistas que forman parte de este proyecto es Freddie Hendricks, aclamado por la crítica, creador de producciones originales y maestro de actuación. “Estamos encantados de trabajar con estos dos líderes y leyendas dentro de las artes. Su trabajo como artistas y creadores se extiende por varias décadas.

El señor Hendricks ha trabajado con jóvenes de todo el mundo enseñando su arte y Travis lo hizo para Michael Jackson durante años. Son dos grandes profesionales de la industria que quieren prestar su talento a favor de la juventud dominicana”, dice el fundador de Good for the Arts, Michael Mario Good.

El performance que realizarán los jóvenes participantes en el proyecto será registrado en un audiovisual, en homenaje a Michel Jackson, que será divulgado el 29 de agosto, horas antes del natalicio del artista, que este año cumpliría 59 años. “Queremos que este proyecto sea una muestra fuerza, esperanza, amor y unidad”, dice Michael Mario Good.

Sobre Good for the Arts

La organización sin fines de lucro Good for the Arts (GFTA), con sede Atlanta, Georgia, desarrolla iniciativas culturales dirigidas a jóvenes con inquietudes artísticas para que vivan la experiencia de trabajar y aprender con profesionales del arte y el entretenimiento.

La misión de GFTA es encender la creatividad y la grandeza individual a nivel global a través de las artes interpretativas transformadoras y obras caritativas.

Good for the Arts continuará desarrollando programas de artes en la República Dominicana que están enfocados en brindar oportunidades para nutrir y desarrollar el talento de las generaciones emergentes.

Para más información, póngase en contacto con Ernest Montgomery de Square One Productions, al (809) 602-1679