Lluvia impide que muchos vieran el eclipse solar en el país

Aunque cientos de personas se reunieron en el Museo Nacional de Historia Natural de la Plaza de la Cultura en el Distrito Nacional esperando ver el eclipse solar de este 21 de agosto, la lluvia arruinó la expectativa haciendo que la mayoría se dispersara.

Sin embargo, minutos antes de que comenzara el aguacero, el fenómeno astronómico pudo ser visto por varias personas, gracias a los equipos que tenían disponible miembros de la Sociedad Astronómica Dominicana (SAD), quienes habían extendido la invitación a la población en general para poder apreciar el eclipse en la parte trasera del Museo.

De acuerdo con Nelson Guzmán, miembro de la entidad que difunde información científica relacionada con la Astronomía en el país, este es uno de los fenómenos más importante para los estudiosos de esta área del saber tanto en el país como en el mundo, debido a que “solo ocurre cada 30 años aproximadamente”.

Aunque muchos no pudieron adquirir los lentes especiales para poder observar el fenómeno, la Sociedad Astronómica brindó estos objetos para evitar que los espectadores sufrieran daños visuales, ya que la Sociedad Oftalmológica Dominicana había advertido algunos días atrás que los interesados en ver el eclipse debían tener equipos y filtros certificados para esta actividad.

A las 2:04 de la tarde comenzó a visualizarse, y su finalización estaba prevista para las 4:43, aunque la lluvia comenzó pasadas las tres e impidió que se viera el fenómeno en su apogeo.

“Se pudo observar de forma parcial, cuando la Luna cruzó delante del Sol y ocultó el 74% del astro rey, pero no pudimos verlo en su totalidad por el clima”, destacó Guzmán.

Respecto a los mitos de que las embarazadas no podían ver el eclipse porque su criatura podría salir deforme, o que el fenómeno no podía verse a través del agua, Guzmán aclaró que no era cierto. “Las informaciones que estaban circulando en las redes sociales eran falsas. Con los debidos lentes entregados para verlo, todo el mundo tenía la oportunidad de presenciarlo”, agregó al respecto.

El fenómeno no pudo ser visto en todo el mundo. Aparte de nuestro país, en América Latina también Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil lograron ver el eclipse, en algunos lugares puntuales. Sin embargo, fue Estados Unidos el único país en donde estuvo garantizada la vista total del eclipse, por lo que en los demás ocurrió de forma parcial.

Otros eclipses que se han visto en República Dominicana son el del 11 de julio de 1991, que se apreció con un oscurecimiento en un 43%; el del 26 de febrero de 1998 (el de mayor oscurecimiento en los últimos 66 años) con un 81%. También el del 8 de abril de 2005 y el del 3 de noviembre de 2013, en los cuales la Luna cubrió el Sol, respectivamente en un 60% y 23% el área solar.

El próximo eclipse solar sucederá en 2024

Nelsón Guzmán aseguró que el próximo eclipse solar sucederá en 2024, y en República Dominicana se verá un poco más, aunque igualmente de forma parcial. “En México se podrá ver mejor el próximo eclipse, incluso mejor que en los Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país, se seguirá viendo de forma parcial. Esperamos que en los demás países se pueda ver mejor que en el territorio nacional y contemplemos este gran fenómeno”, dijo.