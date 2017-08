ADP protesta contra bloqueo a maestros

La auditoría del Ministerio de Educación (Minerd), que provocó el bloqueo de 3,929 profesores que supuestamente cobraban sin trabajar, fue calificada como “disparate” por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Eduardo Hidalgo reveló ayer que tienen “información verbal” de profesores que no trabajan y cobran, pero que no resultaron cancelados durante la auditoría que realizaron las autoridades, mediante la cual bloquearon “maestros que estaban de licencia médica y profesores jubilados”.

De acuerdo con lo expresado por Hidalgo, durante una manifestación que profesores realizaron ayer frente a Minerd, ese gremio revisó el listado que le entregó Educación y solo encontraron 20 casos de personas que cobraban sin trabajar y a los que no van a defender.

Protesta

En la manifestación de ayer participaron cientos de profesores de escuelas públicas de diferentes puntos del país, en reclamo de la reposición de los docentes suspendidos luego de una auditoría.

“Ministro abusador, respeta mi sudor” fue una de las proclamas de los profesores que vinieron a la protesta desde Moca, Higüey, Barahona, Vicente Noble, el Gran Santo Domingo y otros puntos del país.

Entre los manifestantes estaba Alberto Molina, un profesor de 55 años de edad, 21 de los cuales ha estado trabajando en una escuela de Nagua. Desafiando las fuertes temperaturas y mostrando una colostomía, dijo que fue suspendido cuando aún estaba en cuidados intensivos luego de una operación.

“No sé cuál fue el criterio que usaron las personas que realizaron la auditoría, yo soy de Nagua y tenía una licencia médica fruto de una operación con más de un mes en cuidado intensivo, de la cual todavía no me he sanado y soy uno de los suspendidos”, expresó.

Formarán una comisión para buscar solución

Miembros de la ADP fueron recibidos en el Ministerio de Educación por Julio Santana, jefe del gabinete y acordaron crear una comisión entre miembros del gremio magisterial y representantes del Ministerio para estudiar los casos de los profesores bloqueados. Santana expresó que la voluntad del ministro Andrés Navarro es que si hay algún error, esto sea solucionado.