Dirigente Milton Morrison pide a Hipólito que se retire de la política

El presidente de País Posible, Milton Morrison, consideró que es un contrasentido que el ex mandatario Hipólito Mejía quiera volver a aspirar a la presidencia de la República Dominicana alegando que es por la juventud del país, ya que con esa decisión está impidiéndole la oportunidad a un nuevo liderazgo. “no solo por su edad, sino por la decepción que representó para los jóvenes del país su gobierno”.

“Es por eso que de manera muy clara a los otros candidatos de la vieja política y en el caso particular a Hipólito Mejía yo lo invito a que se retire y que en la segunda década del siglo XXI no quiera gobernar con las mismas recetas del siglo pasado y si insiste yo creo y me siento responsable, como nueva generación en la política, de retarlo a un debate de ideas de como resolver los problemas del mundo de hoy en la República Dominicana”, expresó al ser entrevistado vía telefónica por el equipo de “El Sol de la mañana, indica una nota de prensa.

Señaló que su posición no es por la edad del ex presidente Mejía, sino porque con todo el que se ha reunido entiende que el país tiene que repensar las formas en la que se maneja la política para darle paso a una visión de futuro de la República Dominicana.

“La llamada se realizó desde la ciudad de Nueva York donde. Milton Morrison se encuentra a raíz del lanzamiento de la iniciativa en esa ciudad”, dice la nota.