Dominicanos de NY indignados por “programas basura” de RD

El escándalo que ha provocado que Manny Rodríguez, quien dejó que una mujer tocara sus partes íntimas en plena transmisión de Box the Show, ha indignado al público más allá de la frontera dominicana.

Muchos dominicanos que residen en New York han reaccionado molestos con la programación de la televisión dominicana. “Programas basura es lo que nos están mandando desde la República Dominicana a los Estados Unidos. Lo que presentaron ayer en la televisión fue algo bochornoso, aún en tiempos modernos. Al parecer, al comunicador Tony Dandrade de Univisión, en ciertos puntos debemos darle la razón. Si lo que se vio ayer en la televisión dominicana se está haciendo para buscar sonido o rating, el mensaje está equivocado”, dijo Luis Hidalgo desde New York.

“Las autoridades de la comunicación y control de radio y televisión deben de revisar esta situación. Fue algo no apto para cardíacos. Y no es la primera vez que estas imágenes pasan. Esto no es un chiste, deben de haber medidas drásticas para estos supuestos presentadores, presentadoras, programadores y dueños de espacios televisivos que permiten este tipo de actos”, expresó Belkis Ramírez al ver el video.

Muchas personas han reaccionado con indignación por las redes sociales, tras la difusión de un video en el que se ve a la joven Step Féliz pasar la mano por las partes íntimas de Manny, a través del programa de televisión que se difunde por Súper Canal.

Step Féliz es conocida por crear controversias como estas en las redes sociales; sin embargo, en esta ocasión el público no le ha perdonado al presentador provocar este tipo de acciones en la pantalla chica.