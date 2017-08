A continuación la lista de ganadores de los Premios MTV a los Videos Musicales, que se entregaron el domingo en el Forum en Inglewood, California.

— Video del año: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar.

— Artista del año: Ed Sheeran.

— Artista nuevo: Khalid.

— Colaboración: “I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)”, Zayn y Taylor Swift.

— Pop: “Down”, Fifth Harmony con Gucci Mane.

— Hip hop: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar.

— Dance: “Stay”, Zedd y Alessia Cara.

— Rock: “Heavydirtysoul”, Twenty One Pilots.

— Lucha contra el sistema: “Black SpiderMan”, Logic con Damian Lemar Hudson; “Immigrants (We Get the Job Done)”, The Hamilton Mixtape; “Light”, Big Sean; “Scars to Your Beautiful”, Alessia Cara; “Stand Up/Stand N Rock #NoDAPL”, Taboo con Shailene Woodley; “Surefire”, John Legend.

— Canción del verano: “XO Tour Llif3”, Lil Uzi Vert.

— Cinematografía: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar (Director de cinematografía: Scott Cunningham).

— Dirección: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar (Directores: Dave Meyers, The Little Homies).

— Dirección de arte: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar (Diseño de producción: Spencer Graves).

— Efectos visuales: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar (Compañía: Timber/Lead: Jonah Hall).

— Coreografía: “Fade”, Kanye West (Coreógrafos: Jae Blaze, Guapo, Matthew Pasterisa, Teyana Taylor y Derek Watkins).

— Edición: “Wyclef Jean”, Young Thug (Editores: Ryan Staake, Eric Degliomini).

— Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video: Pink.

