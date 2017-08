Director de Donaciones de Food For The Poor visita a la directora del SRSM

La directora del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Mirna Font- Frías, recibió la visita de cortesía del director de Donaciones de la organización Food For The Poor Inc, Javier Ramírez y el gerente de Operaciones Internacionales de dicha entidad, César Guevara, con la finalidad de estrechar lazos de amistad y trabajo.

Los señores Javier Ramírez y César Guevara, de Food For The Poor Inc recibieron la memoria de los 100 Días de Gestión de la doctora Mirna Font-Frías, directora de Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM).