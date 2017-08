Nominan a Omar Guevara y Nuevo Rumbo a premios en Washington

El movimiento político Nuevo Rumbo y su presidente, Omar Guevara, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fueron nominados a los premios The Napolitan Victory Awards 2017 que entrega la entidad The Washington Academy of Political Arts & Sciences, con sede en Washington, Estados Unidos. El premio se entrega cada año a personas y entidades que participaron en diversas campañas políticas.

La nominación de Guevara y Nuevo Rumbo al galardón es por la estrategia y gran campaña política y comunicación que desarrolló el movimiento en la pasada contienda electoral a favor de la candidatura del presidente Danilo Medina y el PLD. Es la primera vez que el premio nomina una campaña de la República Dominicana.

“Esto fue un logro de un trabajo en equipo que cree en una nueva forma de hacer política basada fundamentalmente en la responsabilidad social y la participación de los mejores hombres y mujeres de nuestro pueblo”, expresó Guevara sobre la nominación.

Guevara explicó que aparte de la premiación, se llevara a cabo un diplomado avalado por el prestigioso centro de Estudios de los Estados Unidos la (VIU) Virginia Internacional University Dream Discover, Accomplish, con los más afamados consultores políticos de Latinoamérica y Estados Unidos, esto como parte de la preparación que viene adquiriendo su equipo de trabajo.

Omar Guevara se hizo acompañar de su equipo político y profesionales del aérea, así como la comisión ejecutiva del movimiento político que preside entre los que se destacan, Enmanuel Vélez, Iván Guevara, Luis Minino,Sobiesqui Zabala, el empresario Miguel González el Edison Delgado, el empresario Iven Segura entre otro.

Detalles sobre el premio

Los Napolitans fueron concebidos en la ciudad de Washington, DC, durante 2012 como “The Victory Awards”, con la misión de conceder un reconocimiento al trabajo y talento de consultores y profesionales en la comunicación y del marketing político que trabajan con audiencias hispano-parlantes. The Washington Academy of Political Arts & Sciences (The WAPAS) es un honor presentar The Napolitans Victory Awards, reconocimientos para estos creadores de ideas y que también se constituyen en un homenaje a Joseph “Joe” Napolitan, considerado el padre de la consultoría política.