Núcleo del Licey jugará temprano; Judy vuelve con AC

Junior Noboa le dice a elCaribe que ha conversado con Bonifacio, Valdez, Francisco y Navarro, entre otros nativos

Los Tigres del Licey van a la siguiente campaña otoño invernal con la tranquilidad de que su núcleo fuerte de jugadores nativos estará temprano en acción.

Así lo informó a elCaribe el gerente general de los campeones, Junior Noboa, quien reveló que ha conversado con la mayoría de los integrantes de ese grupo que ha sido clave en la obtención de coronas recientes.

“Personalmente he hablado con la mayoría de ellos. Boni (Emilio Bonifacio), Juan Francisco, (Yamaico) Navarro. El propio César Valdez. Todos están en ánimos de estar temprano con nosotros y eso es bueno”, dijo ayer el ejecutivo de la tropa. Noboa también le dijo a este diario que no habrá inconvenientes con la participación del prometedor paracorto Sergio Alcántara, cambiado este año de Arizona a Detroit. “Desde que lo cambiaron hablé con el gerente y me aseguró que no habrá problemas con él, que jugará con nosotros”, dijo Noboa sobre Alcántara, un jugador de gran actuación con los añiles en la pasada contienda. Se disputó el premio de Jugador Más Valioso de la pasada final con el ganador, el derecho César Valdez.

Los Tigres iniciarán sus entrenamientos el lunes 18 de septiembre en el complejo de los Rojos de Cincinnati en Baseball City, La Caleta, Boca Chica. Su dirigente, el colombiano Luis Urueta, estará desde el primer día, dijo Noboa.

Licey anunció a sus tres primeros importados: el nicaragüense Cheslor Cuthbert, el norteamericano Kyle Wren y al curazoleño Jair Jurrjens. Cuthbert es un tercera base de 24 años de edad que pertenece a los Reales de Kansas City y actualmente está en Grandes Ligas.

Wren es dos años mayor que Cuthbert y se encuentra en las categorías menores de Milwaukee. De su lado, Jurrjens es el más experimentado de todos. Es un serpentinero derecho de 31 años que ha estado con ocho equipos en las Mayores. Actualmente está en Triple A con los Dodgers de Los Ángeles. Fue un ganador de 14 juegos con Atlanta en 2009 y en 2011 fue al Juego de Estrellas con la misma organización de la Liga Nacional.

Regresa cerrador estelar con Águilas

Las Águilas Cibaeñas tampoco se duermen y ya han amarrado a varios jugadores que aportaron bastante al éxito de la escuadra en el pasado torneo.

Una fuente de entero crédito le dijo a elCaribe que el cerrador Josh Judy y el paracorto Johan Camargo retornarán con el equipo subcampeón del campeonato anterior. Judy fue un cerrador dominante en la pasada estación. Tuvo 14 rescates en la regular, seis en el Todos contra Todos y uno en la final. No falló en salvar ni permitió carreras limpias en 33 entradas y dos tercios en el torneo. El panameño Camargo demostró grandes dotes defensivas y le dio estabilidad a las Águilas en las paradas cortas. Debe integrase al club de noviembre en adelante.

Ayer el conjunto anunció la contratación de los jugadores del cuadro Jung Ho Kang y Ozzie Albies y del receptor Reese McGuire, quienes se unirán al equipo en calidad de refuerzos para la temporada 2017-2018.