Cenovi. – San Francisco de Macorís. – Con la confianza puesta en la justicia divida y en la humana, el sacerdote Diomedes Ángeles, reclamó porque en la República Dominicana no se sigan produciendo hechos como el ocurrido con la muerte de la joven Emely Peguero Polanco, quien este viernes su cuerpo fue sepultado en medio de una manifestación de dolor colectivo en el cementerio de este municipio, donde acudieron cientos de personas a expresarles su último adiós.

El templo San Antonio de Padua fue el escenario para que el sacerdote mostrara su preocupación por los hechos sangrientos que en los últimos tiempos vienen sacudiendo al país, especialmente el de la muerte de Emely, de 16 años, a quien calificó como una joven ejemplar hija de la iglesia, cuya preocupación siempre fue estar en los grupos eclesiásticos organizando actividades religiosas al lado de la juventud.

‘’Este crimen ha servido para despertar la solidaridad la conciencia y la adoración por Emely, y para que un crimen de esta magnitud no quede impune. Estamos viviendo un hecho espeluznante e inaceptable, pues mientras Cristo no da la vida, otros la quitan, y cuando la vida es arrebatada con crueldad, alevosía y maldad, entonces tenemos que decir como el libro de la Lamentaciones, me han arrancado la paz, y me acuerdo de la dicha, me dijo se me acabaron las fuerzas y mis esperanzas en el Señor’’, proclamó el sacerdote.

Expresó, que en este drama humano nos hemos visto en la desesperación, llenos de angustia, de incertidumbre, de lamentos de declaraciones y llamados a la clemencia frente a la muerte de la joven Peguero Polanco.

Resaltó, como un gran testimonio que deja la familia Peguero Polanco es su serenidad y su capacidad de perdón, sin embargo, dijo que ese perdón no impide que se haga justicia, indicando que todos los brotes de promesas, encendido de velas, de manifestaciones en las redes sociales, y los distintos medios de comunicación, se podrían resumir en una clara petición popular que la desaparición y la muerte de Emely no quede impugne, es decir que se haga justicia ante un crimen tan horrendo.

Estableció que este hecho representa una gran oportunidad para que la justicia dominicana nos haga ver que las leyes son iguales para todos, para los pobres, y para los ricos, para los de la ciudad y para los del campo.

Ángeles, indicó que la familia Peguero Polanco juntos con los demás hijos que le quedan han quedado con sus rostros traspasados de dolor, con diez días y diez noches sin poder dormir “y los notamos con su corazón roto por la impotencia ante tantas maldades y ante tantas mentiras, impotencias porque veían perderse las evidencias como el disco duro de las cámaras y otras”.

‘’Por eso se hizo viral la expresión ‘Todos somos Emely’, porque la solidaridad y el dolor la sentimos todos, todo el que tiene corazón se ha expresado con dolor”, agregó. Dijo que Emely se ha convertido en un símbolo para el país, en un símbolo de la ternuras, en un símbolo que inspira al país para una mayor atención y cuidado a los adolescentes, se ha convertido en un símbolo aunque doloroso, y ojala que esta triste historia no se vuelva a repetir para que los esposos y la familia del pueblo dominicano recemos más el santo rosario, realicemos más retiros de espiritualidad.

El sacerdote abogo por que haya más diálogo entre todas las familias “y seamos menos ruidosos, y dedicarnos a celebrar convivencias familiares con mayores frecuencias y a no perder la bendición que se puede encontrar en una eucaristía, al tiempo de llamar a los padres a enviar a los niños a las escuelas a la catequesis, motivando a nuestros adolescentes hacer deporte a tener jabís positivos”.

Ángeles dijo que frente a este tipo de acontecimiento hay urgencia de estar apegados a los valores cristianos y a las inquietudes del evangelio de Cristo, mantenerse abierto a la voluntad de Dios.

Padres muestran consternación

En medio de la ceremonia cristiana, los padres de la joven asesinada señora Adalgiza Polanco y Genaro Peguero, expresaron su agradecimiento a los medios de comunicación por su solidario aporte con la familia y medio del dolor que le golpea.

Tanto Polanco como Peguero reiteraron su llamado a la justicia para que la muerte de su hija no sea una más y el hecho tampoco quede impune y los responsables paguen por el crimen cometido.

‘’Queremos agradecer a todos por su solidaridad en este momento de tanto dolor por la muerte de nuestra querida hija Emely, un ángel se no ha ido, pero estad firme pues sabemos que está al lado del señor.’’ Proclamó don Genaro.

Ambos padres dijeron que en sus corazones no aguardan rencor y que solo esperan que la muerte de su hija no sea una más de los casos que han quedado impunes en el país.

A los actos fúnebres de Emely, las autoridades se dejaron sentir y tuvieron presentes, entre ellas el senador de la provincia Amilcar Romero; la diputada Miledys Núñez; el dirigente político del PLD, Andrés Acosta, los alcaldes de Villa Tapia, autoridades de Salcedo, entre sectores representativos de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal.

De su lado, el senador Romero se unión a las voces que piden que se haga justicia. ‘’Este hecho merece que la justicia de un ejemplo y que los responsables se le aplique todo el peso de la ley’’, proclamo el legislador.