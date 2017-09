Dice Zhuangzi que “la inteligencia del mono y la habilidad del perro para cazar ratones les granjean sus cadenas”. Se pregunta “¿Por qué, entonces, va a ser perjudicial y malo no servir para nada?” De hecho, Zhuangzi parece advertir sobre el peligro de ser útil, aunque quizás no en sentido general, quizás se refiere al peligro de ser útil en determinadas circunstancias. La belleza de una mujer puede acarrear su perdición, la fortaleza física de un siervo lo convierte en candidato ideal para el reclutamiento militar. En uno de los más celebrados cuentos mágicos chinos, la fama de un pintor paisajista lo conduce al palacio real y pierde su libertad, hasta que finalmente escapa, adentrándose en uno de los paisajes que pintaba por un sendero infinito.

Cuando alguien le dice a Chuangzi que sus palabras son “nudosas e inútiles!”, que “¡No sirven a nadie!”, éste se echa a reír. Es evidente que “Todo el mundo sabe lo útil que es ser útil; pero nadie parece saber lo útil que es ser inútil”. Nadie como él explica el peligro de ser útil y la utilidad de “una virtud inútil”:

“El distrito Chingshih del estado de Sung constituye un hábitat perfecto para las catalpas, los cipreses y las moreras. Pero cuando sus troncos alcanzan un palmo o dos de perímetro, los lugareños los cortan para hacer perchas para los monos. Cuando llegan a los tres o cuatro palmos, los talan para elaborar bellas parhileras. Los supervivientes que llegan a los siete u ocho palmos, son abatidos para fabricar los plafones de los ataúdes de la nobleza y la gente rica. Por consiguiente, nunca viven todos los días y años destinados, sino que perecen prematuramente bajo el hacha. Esa es la desgracia que sufren por su valor material. Los bueyes con manchas blancas, los cerdos con el hocico respingón y los hombres con hemorroides no son ofrecidos en el Río de los Sacrificios. Todos los sacerdotes lo saben y las consideran ‘criaturas desafortunadas’. Sin embargo, el Verdadero Espíritu las llama ‘las grandes afortunadas’.

“El hombre llamado Árbol Inútil tiene el mentón en el ombligo, los hombros encorvados por encima de la cabeza y el hueso del pescuezo apuntando al cielo. Los cinco órganos principales en la parte alta y los fémures contra las costillas. Cose y lava ropa para ganarse la vida, y al aventar de nuevo la barcia saca suficientes cereales para alimentar a diez personas. En la época de alistarse a filas, puede pasear su lisiado cuerpo ociosamente, y cuando la comunidad se reúne para trabajar en el campo, como está incluido entre los enfermos crónicos, nunca tiene que participar. Cuando se distribuye el grano que el estado regala, recibe tres medidas llenas y diez haces de leña. Su forma es inútil, por cierto, pero basta para sus necesidades. Sin duda vivirá todos los años de su vida. Si es así para él, ¡cuánto más lo será para quienes poseen una virtud inútil!”

Muchas cosas quizás sólo pretenden ser inútiles como el árbol no maderable, por ejemplo, pero no por eso dejan en secreto de ser útiles. A la sombra de sus ramas gigantescas se congregan los hombres como en un templo:

“-Si se esfuerza tanto por ser inútil, ¿por qué se ha convertido en un templo?

“-Es un secreto (…) Sólo está fingiendo, así lo protege también la gente que no aprecia lo inútil. Si no representara un templo, quizá lo habrían abatido y partido. De ese modo es distinto de los demás árboles”.

Así es el árbol inútil del relato de Chuangzi:

“Un carpintero llamado Piedra viajó a Ch’i. Al llegar a Ch’u-yuan, vio un gran castaño que la aldea usaba como templo. Era tan enorme que su sombra podía cobijar a miles de bueyes, su tronco medía cien palmos de ancho, era alto como una montaña y sus ramas más bajas estaban a unos veinticinco metros del suelo.

Más de una docena de ellas eran tan grandes que podían haberse vaciado para construir botes. Los visitantes se apiñaban a su alrededor como si fuera la plaza del mercado. Piedra, el carpintero, apenas lo miró y continuó su camino sin dignarse siquiera a volver la cabeza. Pero sus aprendices no pudieron evitar quedar boquiabiertos ante él y tuvieron después que correr para alcanzar a su maestro. Uno de ellos le dijo:

“-Desde que cogimos las hachas para seguirte, maestro, nunca hemos visto una madera tan hermosa. ¡Pero tú ni siquiera te has detenido a mirarla! Has seguido tu camino. ¿Cómo puede ser?

“-¡Ya basta! —gritó Piedra—. No quiero oír hablar de ella. Esa madera es basura. Si construís un bote con ella, se hundirá. Si hacéis ataúdes, se pudrirán antes de tiempo. Para fabricar utensilios, es demasiado quebradiza. Para hacer una verja o una puerta, exuda demasiada savia. Haced un pilar con ella, y atraerá a los gusanos. Su madera no sirve para nada. No puede usarse. Por eso el árbol es tan viejo. Cuando el carpintero regresó a su casa, el fabuloso árbol se le apareció en sueños diciendo:

“-¿Me has comparado con árboles cultivados, con el espino, el peral, el naranjo, con todos los arbustos y árboles que dan fruto? Cuando los frutos están maduros se los roban, descortezan el tronco y, en general, los maltratan rompiendo las grandes ramas mientras que por las pequeñas gotea la savia a causa de las heridas. Tienen una maravillosa habilidad para transformar su utilidad en una miserable existencia. Y cuando el hilo de sus días y años se agota, son talados y arrancados por pobres diablos. Así ocurre con todas las cosas del mundo. Por eso me esfuerzo en aprender el arte de la inutilidad. Aunque por poco haya acabado conmigo, ahora ya lo domino y me resulta muy útil. Si hubiera sido de alguna utilidad, ¿crees que habría tenido alguna oportunidad de haber crecido tanto? Tanto tú como yo somos objetos. ¿A qué viene enjuiciarme? Tú también eres un hombre destinado a morir. Pero ¿eso te convierte en pura basura? ¿Por qué me has llamado basura?”

Chuangzi dice y repite:

“Siéntate al pie del árbol y domina el arte del no hacer. Vaga libre y tranquilamente bajo él por el mundo de los sueños. Olvídate del hacha, nada puede dañarlo porque para nada sirve. ¿Dónde está el problema?”

Parecería que Chuangzi o Chuang Tse está escribiendo una “oda a la vagancia”, a la “descansada vida” que celebraría Fray Luis de León tantos siglos más tarde.

A juicio de Irving Yucheng Lo “El mensaje de libertad e inconformismo de Chuang Tse libera la mente china y proporciona un saludable antídoto contra la ética y los valores sociales de los seguidores de Confucio (…) Chuang Tse se inspiraba en un vasto tesoro de mitos, leyendas de historia sin registrar de la antigua China, y también en un conocimiento enciclopédico de lo que podría considerarse la ‘historia natural innatural’ para tejer, en forma de parábolas y debates anecdóticos, la visión de un escéptico y místico, en un mundo lleno de constantes y peligrosas elecciones morales”.

Confucio “encarna el orden” y Chuangzi “la fantasía”, cuando no la anarquía. Por eso las palabras contra Confucio, el gran maestro de maestros chino, son duras, abundantes, reiterativas y repercuten a través de los siglos con la rara virtud de la clarividencia:

“¡Oh, deja, deja de atraer a la gente con el poder de tu virtud! Señalar el Camino en el polvo es peligroso, tan peligroso como dirigir a la gente. ¡La luz es falsa! Mi forma de actuar no atrae daño alguno. Mis senderos son sinuosos, pero no lastiman mis pies. El árbol de la montaña es su propio enemigo, su madera aviva su propio fuego. El árbol de la canela al ser comestible es derribado. El árbol de la laca al ser rentable es mutilado. Todo el mundo sabe lo útil que es ser útil; pero nadie parece saber lo útil que es ser inútil”.