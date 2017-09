Felipe Suberví:“Políticamente quiero dejar de ser hijo de Fello”

Los retos que se ha planteado como político Felipe (Fellito) Suberví podrían parecer fáciles, pero no es así. El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la capital, en lo inmediato quiere sustituir a la veterana Milagros Ortiz Bosch en la presidencia de su partido en el Distrito.

Más a largo plazo, Suberví quiere que políticamente lo reconozcan por sus propios méritos y no por ser el hijo de Rafael (Fello) Suberví Bonilla, una de las figuras emblemáticas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y quien fue el hombre fuerte del partido blanco en la capital al punto que ocupó en dos ocasiones la alcaldía cuando todavía la capital la formaba lo que hoy se conoce como el Gran Santo Domingo.

Para lograr la presidencia del PRM en el distrito está trabajando al lado del sector del expresidente Hipólito Mejía. Además dice que en este momento está concentrado en trabajar en la elaboración del padrón de militantes de la organización a fin de que su partido pueda contar con un registro que corresponda a la realidad.

“En el Distrito se han quedado una o dos zonas, pero en las 56 zonas restantes ya se están abriendo las inscripciones y para terminar tenemos 60 días”, dijo.

Estamos trabajando en el traslado de las personas para que se inscriban, porque tenemos en agenda tener un padrón sincero. “Estamos trabajando para sincerizarnos y dejar de decirnos mentiras nosotros mismos con eso de un padrón de dos millones y luego solo votan 200 mil y 300 mil”, observó.

Sostuvo que hasta el momento, Ortiz Bosch no ha dicho si aspira a continuar en la presidencia del PRM en la capital, pero que igual se siente con el legítimo derecho a presentar su proyecto. “Estoy en mi legítimo derecho de aspirar y la idea es que queremos renovar al partido en el Distrito. Necesitamos caras nuevas, capaces y honestas, no es caras nuevas por decir caras nuevas”, señaló.

De lograr la presidencia del PRM, Suberví entonces estaría a la par con su padre, que ahora es el presidente del PRD en la capital, pero en polos opuestos, porque mientras su progenitor es aliado al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fellito es del principal partido de oposición.

“Le hice un análisis a mi papá de por qué ni él ni yo deberíamos irnos del PRM. En el PRD me dieron una diputación segura, pero me iba a quedar así, siendo diputado y mi papá me dijo que debí aceptarla y le dije que no”, contó sobre las diferencias que enfrentó con el viejo político en el pasado proceso electoral cuando decidió regresar al PRD y dejar de lado el proyecto político que había ayudado a construir, el PRM.

A pesar que del nombre popular de su padre solo lo separan tres letras, Fellito expresó que políticamente quiere dejar de ser el hijo de Fello Suberví, y una de las decisiones que lo distancian de su progenitor es que no lo siguió en su decisión de volver al PRD. “Cuando comencé en la política, llegaba a las reuniones y me presentaba así: hola soy Fellito Suberví, el hijo de Fello y todo el mundo me señalaba, pero hoy día ya no necesito decir que soy hijo de Fello. Pero eso me persigue por todos los lados por el cariño que le tiene la gente a mi papá, por la impronta, su trayectoria y estoy muy orgulloso, pero voy a trabajar para tener mi propio sello”, expresó.

Al mismo tiempo, reconoce que ser descendiente de una figura política trascendente allana el camino y se inicia “como en el quinto escalón”, pero que también es un reto porque se tiene la orientación trazada y “a alguien a quién superar”.

“Duré seis meses sin hablar con mi papá”

Fellito Suberví relató las fuertes diferencias que tuvo con su padre cuando decidió dejar al PRM y volver al PRD en el proceso electoral pasado. “Fue difícil. Duramos seis meses sin hablar con mi papá, algo increíble. Luego nos reconciliamos y ahora hemos decidido no hablar de política, yo no hablo de política con mi papá”, contó sobre lo sucedido en el 2016. Relató que cuando decidió incursionar en la política, su padre le aconsejó que no lo hiciera para que dedicara todo su tiempo a los negocios y su profesión de ingeniero.

“En la política se debe aprovechar el momento”

Si algo queda evidenciado en una conversación con Fellito Suberví, es que conoce la naturaleza de la política. Así sostiene que es una actividad en que las figuras que sobresalen viven momentos que si saben aprovechar pueden alcanzar la cima, pero que de lo contrario pueden sepultarse. “En la política todo el mundo tiene su momento y no puedes cometer errores, si cometes un error, dejas pasar tu momento. Así le pasó a mi papá y muchos otros como Miguel Vargas, al mismo Peña Gómez a don Juan Bosch en el 1990”.