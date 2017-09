Rector UASD dice no quiere salir de la academia con cáncer

A un año de terminar su gestión, el rector de la Universidad de Santo Domingo (UASD) habla “amargamente” de lo que ha sido su paso por la Primada de América.

Desde su despacho en la torre administrativa de la sede central, en entrevista para elCaribe, Iván Grullón, se quejó de que solo se resalte los aspectos negativos de la academia, dejando a un lado lo esfuerzos realizados para mantener la calidad de la enseñanza.

“Todo en la UASD se hace público, aquí todo el mundo viene y mete las narices y opina sin tener condiciones profesionales para opinar. Todo el mundo aquí habla”, dijo frente a representantes de la asociación de empleados de la casa de altos estudios que estuvieron presentes en la conversación y a los que atendió una vez culminó la entrevista.

“Todo lo malo sale de la UASD, nada bueno sale y yo me quejo amargamente. Estoy loco por terminar mi gestión en parte por eso. Aquí hacemos muchas cosas, conferencias, congresos” destaca al ser cuestionado por las quejas externadas por profesores y estudiantes que exigen la terminación y equipamiento de la Facultad de Humanidades y la culminación del remozamiento del comedor.

Quien fuera profesor de Lengua y Literatura Francesa y Francófona de la Escuela de Idiomas de esta universidad reveló que aunque no se arrepiente de ocupar la rectoría, desea que el periodo por el cual fue elegido (2014-2018) termine pronto. Y es que uno de los mayores reclamos en su gestión lo encabezan los maestros con el pedido de aumento salarial, demanda que a Grullón le traído dolores de cabeza “Esto ha sido estresante”, dice sentando en un confortable sillón desde el noveno piso de la torre administrativa con las banderas de la República Dominicana y de la UASD a su espalda.

Enfermedad de rectores



Explicó que el aumento salarial de un 10 % tiene la academia ahogada económicamente. “Si no nos dan dinero para el aumento salarial de dónde vamos a sacarlo, cuestionó con voz enérgica. Indicó que este aumento priva a los servidores administrativos de carrera de ser promovidos. Consideró que los recursos que requiere la universidad no lo entiende ningún Gobierno y destacó que el déficit actual es de 48 millones de pesos “¿y cómo uno se maneja? Por eso los rectores salen enfermos de aquí, porque el estrés les produce tumores, cáncer y de todo. Yo lo que quiero es terminar, porque no quiero terminar con un cáncer. Habló amargamente”. Mencionó entre los rectores que se enfermaron en el puesto a Miguel Rosado, Edilberto Cabral y Roberto Reyna. . l Diana Rodríguez

Una vida de servicio en la Universidad Autónoma

Iván Grullón fue coordinador de la Cátedra de Francofonía Caribeña, departamento de Idiomas, también coordinó la Cátedras de Lingüística y Literatura de la UASD. Ocupó la dirección del Departamento de Idiomas por dos período ( 1984-1990). Fue decano por dos ocasiones de la Facultad de Humanidades y vicerrector docente de esta academia. El doctor Grullón sucedió en la rectoría a Mateo Aquino Febrillet, quien murió asesinado (fuera del cargo).