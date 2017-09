CDN Radio y SportsMax se fortalecen bajo la dirección de Frank Camilo

El comunicador acumula una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación

Dirigir CDN SportsMax (canal 28 en Telecable y 8 en Claro) y CDN Radio (92.5 FM) ha representado dos grandes retos para el comentarista deportivo Frank Camilo, en su carrera de 31 años en los medios de comunicación.

“Mister Deportes”, como es también conocido, arriba a los cuatro años en la dirección del único canal de deportes 24 horas que existe en la República Dominicana, y dos como director de la emisora de Multimedios del Caribe, 92.5 FM, con panoramas favorables para su gestión y los planes en carpeta de ambas frecuencias.

El también productor, quien ostenta el título de haber sido el primer editor deportivo tanto de CDN radio como del canal, en el año 1998, resaltó que SportsMax, el cual es el resultado de una fusión entre la marca jamaiquina del mismo nombre que compra eventos deportivos y derechos para su transmisión en todo el Caribe, y CDN2, ha logrado asentarse en la República Dominicana con mucho éxito.

“Tenemos, ahora mismo, la representación y exclusividad de los eventos de la NBA, las peleas de boxeo, las ligas premier de fútbol, la UEFA Champion League y fuimos los únicos en televisión abierta con derechos de transmisión del Clásico de Béisbol 2017. Ya tenemos cuatro años y la idea es crecer en esa misma dirección y convertirnos, más que en el único canal 24 horas de deportes de este país, en la referencia”, indicó el también productor de televisión.

Agregó que dicho canal continúa trabajando en su contenido con miras a consolidar su imagen y llevar a los amantes de los deportes y público en general, los programas y eventos más importantes de la temporada. Durante este año, uno de los mayores logros de SportsMax fue la transición al formato HD (alta definición), el cual empezó a ser aplicado en el Clásico Mundial de Baseball. En sus cuatro años, el canal ha registrado sus mejores números en las transmisiones de las finales de la NBA, diversos partidos de fútbol y el clásico, siendo el único en televisarlos.

Frente a otros canales, a Camilo no le preocupa el enemigo más grande en la industria de la pantalla chica: el streaming. “Esa es la principal competencia que tienen ahora mismo los medios de comunicación y, gracias a Dios, me tocó manejar dos productos a los que no les hace tanto pulso”, explicó. “Por ejemplo, si te vas a la radio, vía streaming, puedes poner la frecuencia de la emisora, no importa en qué parte del mundo te encuentres; mientras que en la televisión, la gran ventaja es que es un canal de deportes. Y lo único que la gente no quiere ver diferido, en la televisión, es el deporte”.

De noticias a variedad

El caso de la radio es totalmente diferente para Frank Camilo, puesto que cuando asumió la dirección, en el 2015, el dial 92.5 FM ya contaba con un camino recorrido, el cual inició como una emisora de solo noticias.

“Yo encontré una marca fuerte, ya hecha. Después de mi llegada la hemos inclinado un poco más a los deportes y hemos podido traer programas que son ya hitos en el área, como son ‘La voz del fanático’ y ‘La mañana deportiva’ con Yancen Pujols”, manifestó.

Camilo destacó que en estos dos años se han centrado en darle mantenimiento a esa marca y en fortalecerla como una emisora informativa e interactiva. “Hemos ido creciendo; en los programas se les da participación a los públicos, hemos hecho que la interacción sea importante y que los escuchas sientan la emisora como suya”, agregó.

Hoy en día, la parrilla cuenta, además, con programas de variedades con Reyes Guzmán, consultas con Ana Simó, espacios de salud, moda, para toda la familia, cristianos, juveniles, entre otros.

El mayor de sus retos, según consideró, es mantener números rentables y continuar mejorando el contenido y la programación con propuestas netamente atractivas para los dominicanos.

Además de dirigir ambos medios, Frank Camilo conduce y produce su espacio “Mr. Deportes” (CND 92.5 FM y canal 37). “Yo creo que la gran tarea de mi trabajo ha sido mantener, por ética, divididos mis renglones (…) nutrir la producción de mi marca y las ventas, porque hay que darles mucho calor en este tiempo. Hay momentos en los que suben muchísimo, otros en los que no, pero se mantienen”, puntualizó.

Aunque su pasión siempre han sido los deportes, su hobby y primer programa de televisión fue en el séptimo arte con “Cine vida”, en el año 1996, espacio que él mismo editaba. “Al final me quedé con mis deportes, como Mr. Deportes, nombre con el que me bautizó Yolanda Martínez, cuando estábamos en Diario Libre AM en el año 2000”.

Tres décadas en los medios de comunicación

Frank Manuel Camilo Sánchez, nombre completo del comentarista deportivo, inició su carrera en los medios de comunicación en el 1986 como comentarista de baloncesto, en el programa “Páginas deportivas”, que se transmitía por Color Visión (canal 9), espacio que luego fue ocupado por Sábado de Corporán. Como si se tratara de una confirmación del refrán “el que persevera, triunfa”, Mr. Deportes pasó por el canal 7 cuando aún era Rahintel, por Televida y Teleantillas. Trabajó como coordinador de piso de los estudios, con las luces, con camarógrafos, en edición, director deportivo, comentarista y como productor de televisión. Ha trabajado con figuras como Cecilia García, Roberto Salcedo, José Guillermo Sued, Juan Lamour, Miguel Ángeles y Josefina Navarro.

Pantalla chica

Frank Camilo fue el primer editor deportivo que tuvo CDN Radio y CDN TV, lo que se llamó Cadena de Noticias en aquel entonces.