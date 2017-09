Johnson asume la responsabilidad de multa a Lakers

Magic Johnson, el presidente de operaciones de los Lakers, asumió la responsabilidad total de la multa por manipulación de 500,000 dólares del equipo y dijo que le comentó a la propietaria Jeanie Buss para sacar el dinero de su salario.

“Está bajo mi supervisión”, dijo Johnson el lunes al diario Los Angeles Times. “Le pido disculpas a Jeanie, y eso fue lo principal, le dije que podía sacarlo de mi sueldo porque no quiero que los Lakers paguen esa multa … No quiero que ella gaste 500,000 dólares, porque ella no hizo nada, eso es conmigo”.

El jueves pasado, la NBA emitió la multa a los Lakers por violar la regla anti-manipulación de la NBA después de que se encontrara que el gerente general Rob Pelinka tuvo contacto con el agente de Paul George después de que el equipo ya había sido advertido.

“Esto es sólo un show nocturno que es divertido”, dijo

Johnson. “Pero ahora sé que no puedo hacer eso. Estamos bien”, dijo.