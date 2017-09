Víctor Irizarry reaparece en la música, 25 años después

Tras permanecer más de 25 años fuera del mercado musical, el merenguero Víctor Irizarry regresa a los escenarios con una orquesta y un nuevo tema que tiene varias semanas en la radio.



Irizarry, conocido por éxitos como “La soga”, “Llévame contigo”, “Y si la mama” y “Recuerdos”, entre otros, promociona el sencillo “La pregunta”, de su propia autoría y arreglos del maestro Leo Pimentel.

El cantante, bajista y director de orquesta, quien estuvo radicado en los Estados Unidos desde principios de los 90, regresó a su natal República Dominicana con el objetivo de posicionar su orquesta en la industria musical.

“La idea es competir en el mercado musical de la República Dominicana con una orquesta de calidad”, indicó en un comunicado. Y para ello, también ha invertido en los uniformes de sus músicos, para que estén bien representados. Víctor Irizarry no solo apelará a su repertorio, sino también a los clásicos en merengue, bachata y salsa de otros artistas.

“Mi orquesta es muy buena. Está compuesta por 13 músicos, con un frente juvenil con dos buenos cantantes, para darle una mejor vistosidad. También incorporé una voz femenina, que me acompaña en el frente”, dijo Irizarry.

Expresó que ha estado grabando nuevas canciones, porque, a su entender, de no hacerlo no saldrá de ser un artista clásico. “Mientras uno se mantenga siendo clásico no seremos opción a compra y por eso he optado por hacer estos temas. A mi regreso el primero que hice fue “El burundanga”, y ahora estoy trabajando mi segundo corte promocional titulado “La pregunta” para tratar de colocar mi propuesta como opción de compra, boda, cumpleaños y nos vean como una opción”, precisó Víctor Irizarry.