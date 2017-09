Tommy Torres: “La música de hoy día no está hecha para que dure”

El cantautor aseguró que actualmente existe un balance entre lo rítmico y lo melódico con música hecha para agotar lapsos de tiempo efímeros

Luego de lanzar y promocionar el que fuera su cuarto álbum de estudio, “12 historias”, el cantautor boricua Tommy Torres puso en reposo su faceta de cantante y se dedicó a la producción, pausa que terminó con el sencillo “Tú y yo”, una balada en la que, dijo, su compatriota Daddy Yankee rapea y que ha tenido buena aceptación en el público que lo sigue.

A “Tú y yo” le continuaron otras como “Lo que siento por ti”, “Ven”, junto a Gaby Moreno, y “Perderme en ti”, temas en los que Torres se ha diversificado entre lo melódico y su esencia piano-voz, logrando la gira más extensa de su carrera, sin tener un disco.

Sin embargo, presentar una producción no es su plan actual, pese a que sí era la idea inicial. “Hoy en día, un artista se pone a componer, sale con un disco, lo lanza y la gente lo recibe. Tres meses más tarde, quiere algo nuevo”, explicó el productor boricua durante una breve visita a Santo Domingo.

Tomás Torres Carrasquillo, nombre de pila, aseguró a elCaribe que el público no tiene la paciencia que tenía antes, “quizás por la manera en la que los artistas urbanos han cambiado el negocio, de lanzar canciones cada tres o cuatro meses”.

El cantautor, de 45 años, consideró que en la actualidad, el público tiene un lapso de tiempo más corto que antes para enfocarse en las cosas en sentido general, además de que la música bailable está dominando los mercados, y por ser más liviana y fácil no tiene ciertos niveles de profundidad en comparación con otros ritmos que requieren mayor nivel de atención.

“Cuando las cosas llegan rápido, se van rápido porque son intercambiables, no tienen algo que digas ¡Wow!, no te marcan igual. Son canciones para momentos efímeros y están hechas para poder desecharlas rápido (…) la realidad es que la mayoría de la música de hoy día no está hecha para que dure”, aseguró.

El intérprete de temas como “Pegadito” y compositor de otros como “Tu recuerdo”, popularizada por Ricky Martin y La Mari, resaltó que existen temas como “Ojalá que llueva café”, de Juan Luis Guerra” o “Corazón partío”, de Alejandro Sanz, que sin importar cuantos años más se sigan escuchando, continúan siendo canciones hechas para profundizar dentro de ellas, no para “bailar y ya”.

Frente al “boom” de la música urbana y las fusiones que han atraído a artistas pop como Luis Fonsi y Enrique Iglesias, Tommy Torres dijo que en la actualidad existe un balance entre lo que es rítmico y lo que es melódico y que forma parte de un ciclo que recoge la esencia de la naturaleza latina y caribeña. Destacó que es de suma importancia que el artista mantenga a “su público” con algo de lo que lo conocieron.

En tanto, el cantautor puertorriqueño reveló que tras su último disco, “12 historias”, tuvo que replantearse su carrera musicalmente y redescubrir qué tipo de ritmos, letras y mensajes quiere llevar a su público, enfocándose en lo que ya ha hecho como cantante y lo que quiere hacer ahora, no necesariamente siguiendo algunas modas en particular, sino basándose en la época que se vive en el mundo actualmente y qué tipo de música hay.

“Yo creo que en los momentos de cambios es que surgen las oportunidades (…) Me tomó un tiempito encontrar distintas direcciones, hasta llegar a alguna que me convenciera. Lo que tengo ahora sigue siendo pop, pero en el estilo de producción que escogí, hay muchos sonidos electrónicos, la energía de la música que se escucha hoy día”, precisó.

El también compositor entiende que no necesariamente ha tomado todas las decisiones correctas en términos de carrera y negocios, pero, a nivel creativo, consideró que ha sido fiel a lo que es “Tommy Torres” como artista.

El intérprete de “Querido Tommy” agregó que los artistas están constantemente “copiando”, puesto que, a su entender, es como hacerle un honor “a quienes vinieron antes” y dejaron sus huellas.

Mensajes por desastres naturales

“Les envío paz a todos los afectados por los huracanes (y terremoto) recientes.” Escribió en su cuenta de Instagram el cantautor en con relación a los países por donde ha pasado la tormenta Irma y al terremoto que afectó a México en días pasados.

El cantante boricua Tommy Torres reside en Miami, donde hasta el viernes pasado el huracán Irma se dirigía, previo a cambiar de dirección.

El también compositor, productor y tres veces ganador del Latin Grammy, continúa su gira “Tú y yo Tour” por diferentes países se Latinoamérica, como Lima, Perú , donde se presentará por primera vez.

15 millones de reproducciones

Tommy Torres celebró recientemente que su sencillo “Tú y yo”, junto a Daddy Yankee, alcanzó los 15 millones de reproducciones en Spotify. El audiovisual cuenta con 11,585,429 reproducciones en la plataforma digital YouTube. “Como compositor mi meta es siempre encontrar una historia y una melodía que me muevan profundamente”, dijo el artista en una ocasión, en referencia a dicho tema.

Diversidad

He escrito canciones en otros idiomas, pero el problema es que las palabras no tienen el mismo peso para mí”. Tommy Torres.