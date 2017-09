Nin, sin descanso de lunes a sábado

Audrys explica a elCaribe su régimen de preparación. Dice que en ocasiones “ni para mí tengo tiempo”

No cabe dudas que Audrys Nin Reyes está en el umbral de su carrera. Todo eso se debe al plan de entrenamiento al que es sometido. Ese régimen incluye una jornada de hasta seis días (en ocasiones incluye el domingo) y que va entre seis y siete horas de entrenamiento que conllevan levantamiento de pesas, correr y practicar el salto.

Ese el resultado de la entrega que el joven gimnasta, oriundo de Barahona, lleva en la actualidad y que le ha dado como resultado la obtención de cinco medallas de oro en certámenes internacionales en el presente año.

“Ni para mí tengo tiempo”, dijo Nin a elCaribe. “Pero gracias a Dios que el esfuerzo y mi entrega han dado buenos resultados y del que espero siga en aumento en lo que resta de año. El plan de entrenamiento es fuerte, pero a la vez beneficioso. Los resultados logrados este año es la mejor muestra”, agregó.

Manifestó que mantiene su físico en óptimas condiciones. Asimismo, se considera una persona que come de todo, pero de manera ordenada. “La alimentación es vital en el buen desarrollo de cada atleta. No juego con eso. Tengo varios años con ese régimen, pero lo más importante en esto es el trabajo constante al que me he sometido en todo este tiempo. Eso ha sido clave en el éxito de Audrys Nin”, manifestó.

El más reciente logro de Nin Reyes se materializó el pasado domingo, cuando conquistó la medalla de oro en la Copa Mundial Challenger de Gimnasia Artística, celebrada en París, Francia, durante la final de salto. Derrotó al ucraniano Igor Radivilov, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“La dedicación y el amor que le pones a lo que más te gusta te lleva a lograr buenos resultados y yo estoy en ese nivel. Estoy en mi mejor etapa de mi carrera y sé que muchas cosas vendrán. En esto no soy yo solo. Mis entrenadores son partes vitales en todo esto. Todo el éxito que he alcanzado con el pasar de los años, se los debo a ellos”, dijo Audrys.

En la actualidad, Nin contabiliza un total de cinco medallas mundiales. En la copa del Mundo en Croacia, el gimnasta obtuvo el metal dorado, mientras que en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Lima, Perú, sumó un oro en salto, otro en barra fija y bronce en asimétrica. En los Juegos Mundiales Universitarios, en Taipei, China, Audrys alcanzó el primer lugar, así como la obtenida en París, Francia. “Este año he tenido poco descanso por la cantidad de competencias en las que he participado. He tenido hasta poco tiempo para darme terapia debido a una molestia (tendinitis) en la rodilla izquierda. Gracias a Dios que la hemos manejado. Ha sido un calendario muy fuerte el que he tenido”, puntualizó Reyes.

Próximos compromisos

Adelantó que solo tendrá los próximos seis días para poder compartir con sus familiares, debido a que partirá para Canadá, donde verá participación en la Copa Mundial de Gimnasia que se celebrará entre el 2 y el 8 de octubre próximo. Luego regresará al país para más tarde viajar a Colombia para estar presente en los Juegos Bolivarianos. Asimismo, dijo que admira a Félix Sánchez por los logros alcanzados durante su carrera en el atletismo. “Es una persona que respeto bastante.Es un ejemplo para cada uno de nosotros y queremos ser como él”, expresó.