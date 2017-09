Inauguran estadio de béisbol en Boca Chica

La alcaldía de Boca Chica, en coordinación con los Yankees de Nueva York, inauguró el estadio de béisbol Wilfredo Hechavarría, complejo ubicado en la comunidad de Andrés, de aquí.

El acto contó con la presencia del síndico de Boca Chica, Radhames Castro; el director de la academia de los Yankees en República Dominicana, Joel Lithgow, el viceministro de Deportes, Soterio Ramírez, el exjugador del béisbol profesional, Pablo Ozuna, así como familiares de Hechavarría y diferentes personalidades de esta zona.

Castro mostró su agradecimiento al equipo de los Yankees por su interés en reparar el estadio, que tenía alrededor de 25 sin ser reparado y que ahora beneficiará a una gran cantidad de niños y jóvenes que practican este deporte en este municipio.

“Los Yanquis han sido noble con la comunidad. Han hecho cosas que el municipio no esperaba El estadio tenía 25 años sin ser reparado. He quedado sorprendido con la cultura de enseñanza que tienen los Yankees. En ellos no es sólo jugar pelota, sino que también están preparando jóvenes para el bien del mañana”, apuntó el alcalde, quien aprovechó la ocasión para anunciar la celebración de los primeros Juegos Municipales de Boca Chica, a efectuarse en noviembre próximo.

De su lado, Lithgow manifestó que la remodelación del estadio forma parte del compromiso social y de labor comunitaria que vienen implementando los Yankees en el país.

“Esto lo hacemos con la finalidad para que niños y jóvenes de aquí puedan recrearse de la mejor manera posible y a la vez poder alejarse de las cosas negativas por la que está atravesando nuestro país. Este es un proyecto a largo plazo que tenemos con el ayuntamiento de Boca Chica”, manifestó el alto ejecutivo de la academia de los Yankees, ubicada en la comunidad Jubey.

La remodelación de este estadio se inscribe con otros ya reparados por la tradicional organización de las Grandes Ligas. Anteriormente fueron remozados el estadio Pérez Ponce, de Andrés, Boca Chica, así como el estadio municipal de Villa Gautier.