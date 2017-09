Las Vegas, hoteles y glamour

Las Vegas, Nevada (EE.UU).- Reconocer que aunque ya está muy manida, la frase de que “lo que se hace y se dice en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, sigue latente.

Quienes residen en esta monumental ciudad, no dejan de repetirlo. Porque esa frase forma parte de la tradición de los veganos estadounidenses.

Los millones de turistas que la visitan se quedan absortos al ver todo el glamour de la llamada Ciudad del Pecado.

He venido a Las Vegas una veintena de veces, siempre en mi rol de periodista deportivo -porque debo cubrir grandes peleas del boxeo internacional-, pero también quedo atónito con lo deslumbrante y especial que veo en esta metrópolis.

Mi amigo Freddy Luna, ciudadano dominicano, profesor de inglés y quien ya lleva unos diez años residiendo en esta ciudad -él es mi fino anfitrión…es quien me da “auxilio” y evita que me pierda en lo claro en el marco de las altas luces-, revela que “desde que llegué a Las Vegas supe lo que es disfrutar la vida, aunque tú no seas una persona rica, adinerada, como muchas de las que vienen por aquí”.

Las Vegas se conoce, con toda su singularidad, por sus monumentales hoteles-casinos, sus bellas mujeres, la celebración de ruidosos espectáculos artísticos, convenciones de millonarias compañías; sus sensacionales diseños arquitectónicos, y por ser escenario de las sensacionales carteleras del boxeo profesional.

En los últimos años ha superado, en lo que concierne al turismo, a prácticamente todas las ciudades de los Estados Unidos.

En la actualidad, según reportes de prensa, sólo la ciudad de Orlando, perteneciente al estado de la Florida -principalmente por su histórico Disney Wolrd- supera a Las Vegas en visitas de turistas de todas partes del mundo.

Los turistas, que también proceden de otras ciudades estadounidenses -y que llegan por millones- tan pronto pisan el Aeropuerto de McCarram, quedan impresionados.

Dato trascendente: En ningún otro aeropuerto de USA aterrizan tantos aviones como en esa aeroportuaria.

Los aviones llegan repletos de pasajeros que vienen a Las Vegas principalmente a jugar en los casinos (¿en busca de suerte?) y, claro, disfrutar de todos sus vistosos atractivos.

Hay que precisar, porque es una reseña que no debe quedarse en el tintero de ningún artículo o reportaje, que en Las Vegas operan los mejores hoteles del planeta Tierra.

¡Y su glamour es muy especial!