Señor director: No me ha sorprendido la información en la que la señora Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, expresara que está preparada para dirigir el país y enfrentar todos los principales problemas que tiene la nación.



Hay, que decir, señor director, que la Vicepresidenta ha sido exitosa en cada uno de los roles que le ha tocado jugar, siempre trabajando en beneficio de la clase más desposeída del país.

También puntualizar que la doctora Cedeño debe y puede formar parte del proceso interno del PLD, a los fines de que la base, el Comité Central y el máximo organismo de esa organización, el Comité Político, pueda ponderar la posibilidad de llevarla como una propuesta a la candidatura presidencial, en las elecciones venideras.

Afirma la Vicepresidenta Margarita Cedeño “lo que tenemos que enfocarnos es en nuestro trabajo y creo que la mejor política que podemos hacer es seguir trabajando y si nos desviaríamos de las actividades políticas, pues estaríamos desperdiciando la oportunidad”.

Creemos que es el mejor momento para que la doctora Margarita Cedeño de Fernández comience a articular la plata- forma de su candidatura en el PLD, de cara al proceso electoral 2020-2024.

Consideramos que la doctora Cedeño posee todas las condiciones, primero para competir en un certamen interno dentro del PLD, y segundo para ganar las elecciones presidenciales en el próximo proceso electoral.

Sebastián Solís

Ciudadano

Visión de una pelea

Señor director: A propósito del artículo de Carlos Nina Gómez sobre la pelea Canelo-Golovkin, quiero decir, con mucho respeto a él y al pueblo mexicano, que aún no veo o leo que alguien fuera de Latinoamerica hubiese visto ganar a Canelo. Los únicos que vieron ganar a Canelo fueron periodistas latinos, ex púgiles mexicanos y Canelo y su team. En el resto del mundo aún no encuentro un solo especialista (fuera de los benditos jueces de la pelea) que no viesen ganar al kazajo. La parcialidad es un mal global y todos en Latinoamérica estamos infestados. Me gustaría que con datos contundentes y números duros me expliquen cómo el boxeador que asestó muchísimos más golpes limpios en zonas de puntuación, round a round (excepto en el primero), pudo haber perdido la pelea. Acá no hubo KO ni caídas a la lona, entonces lo que prima es el criterio antes mencionado. Es irrefutable, tanto como que el fútbol se gana con goles. Con mucho respeto, me da vergüenza ver y leer a tantos periodistas nacionalistas y parciales, desprovistos de conocimiento técnico y táctico, dando su opinión sobre la pelea.

Personalmente, esperé hasta altas horas de la noche para ver la pelea, esperando un triunfo de Canelo. Pero los hechos fueron categóricos y luego de volver a ver la pelea en innumerables ocasiones, contando round a round, negarle el triunfo a Golovkin es de una insensatez despreciable.

Felipe Andrés Matus Beratto

Ciudadano