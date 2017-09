Ozoria llama a la sociedad a no vivir en la esclavitud

El arzobispo de Santo Domingo llamó a los dominicanos a no aferrarse al dinero, al poder y al egoísmo ya que son males que mantienen esclavizado al país.



Al presidir la misa por el Día de Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona de República Dominicana, monseñor Francisco Ozoria Acosta dijo que las personas que se dejan llevar de esos bajos instintos no consiguen ser libres, ni pueden trabajar por la libertad de los demás.

“Esta es la situación de nuestro país que se deja llevar de las inclinaciones al dinero, al poder, al egoísmo y no consigue trabajar porla libertad de los demás”, dijo monseñor Ozoria Acosta.

Durante la homilía Ozoria Acosta dijo, además, que la lucha de poderes que hay en el mundo, y de cómo la gente busca el poder político y social, “en cualquiera de esos casos, se buscan a sí mismos”.

“Por esa razón es que los políticos que luchan por el poder no consiguen la liberación de su pueblo, porque están bajo esa esclavitud de sí mismos, de los bajos instintos, y por más que aparezcan como trabajadores y liberadores por el bien común, no lo logran y no parecen de verdad, porque ellos están esclavos de sí mismos”, afirmó el religioso.

Asimismo, dijo que los males y los problemas que tiene el país no permiten que se libere.

Indicó que es necesario que haya una liberación interior para poder llegar a liberar a los otros, a la sociedad, y también para poder liberarse uno mismo, por lo que motivó a que cada uno debe vivir bajo la inspiración del espíritu de Dios para ser libre.

“La libertad es don precioso que Dios nos ha regalado. Ese don está en nosotros, pero hay muchas fuerzas que se oponen a esa libertad, fuerzas externas y fuerzas internas en nosotros mismos. La libertad encuentra obstáculos en nosotros mismos, dentro de nosotros y fuera de nosotros”, sostuvo el arzobispo.

Al concluir la homilía, monseñor Ozoria Acosta pidió orar por el país para que sea guiado por el espíritu de Dios que conduce a la liberación. “Que cada dominicano pueda liberarse y que no se deje guiar por el egoísmo y deseos desordenados de poder”.

Feligreses acuden al templo

Cientos de feligreses de las diferentes parroquias de Santo Domingo asistieron a las diferentes eucaristías celebradas en el Templo Patronal de Nuestra Señora de las Mercedes de la Zona Colonial, en la que llevaban flores, velas y otras insignias religiosas, con el propósito de alcanzar favores y pedir la intercesión de la patrona del país.

Padre pide por el cese de corrupción e impunidad

El padre Alejandro Cabrera, capellán de la Policía Nacional, al celebrar la misa por el Día de las Mercedes, pidió que la Virgen interceda una vez más y rompa las cadenas de los pecados que oprimen al pueblo dominicano. En ese sentido, el sacerdote se refirió al pecado de la corrupción, de la impunidad, de la desigualdad, de la injusticia y faltas de oportunidades, y de esa manera poder conseguir la libertad espiritual que tanto necesita el país.