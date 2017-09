En Cleveland, Wade se reencontrará con James, su estrecho amigo y ex compañero en el Heat de Miami.

CLEVELAND — Dwyane Wade y LeBron James volverán a ser compañeros de equipo.

Wade ha decidido fichar con los Cavaliers de Cleveland, informó una persona con conocimiento de la situación. La persona habló el martes con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no podrá cerrarse hasta que el escolta se convierta en agente libre.