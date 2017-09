El reconocido diseñador, quien está ingresado en la Plaza de la Salud, dijo que en la cama y en las cárcel se conocen los amigos

El diseñador Jorge Diepp, quien desde hace unos años está padeciendo problemas renales y se encuentra ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud, lamentó que en medio de su enfermedad aquellos que decían que eran sus amigos ahora lo han dejado solo.

En dos videos colgados en Instagram desde su lecho, el modisto, quien luce muy desmejorado, expresó que antes de su enfermedad “creía que la luna era de queso y se comía con pan” debido a que no le faltaba nada y además estaba rodeado de mucha gente.

“Pero lamentablemente y es una triste realidad, en la cama y en las cárcel se conocen los amigos. Cuando estás enfermo o preso todo el mundo huye, no sé por qué pero son sabias palabras esas”, indicó Diepp.

Reveló que desde hace unos días quería grabar ese video pero que no se atrevía por el desmejorado estado que en que se encuentra.

Este soy yo, feo para la foto cómo dicen por la calle, pero feliz y agradecido de Dios por tanto amor y cuidados para mí Una publicación compartida por Jorge Diep (@jorgediep) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 9:50 PDT

“Hace días que quería grabarme pero no me atrevía porque me veo feo, de verdad que la enfermedad me ha deteriorado mucho físicamente, aunque me siento mucho mejor, una cosa es como te sientas y otra cosa es como te veas”, expresó.

Subrayó que sus ojeras son productos del insomnio que le produce el tratamiento de diálisis.

“No duermo muy bien muchas veces y siempre he querido hacer una grabación, pero total, ese soy yo y ni modo”, se mostró resignado el famoso modisto de fama internacional.

Pese a todo esto, el diseñador se mostró agradecido por la vida y el amor de Dios.

Hace unos días que la cantante Martha Heredia le había expresado que estaba dispuesta a donarle un riñón para ayudarlo a recuperar su salud.