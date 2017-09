Alcaldes a Lajún: “Este es el primer round”; ésta contesta “la batalla sigue”

La municipalidad celebra este miércoles la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de quitar de manera provisional la admiración del vertedero Duquesa a la empresa Lajún Corporation tal como solicitara el recurso cautelar interpuesto por el alcalde de Santo Domingo Norte.

Dada la lectura del fallo que ordena que una comisión integrada por los ministerios de Medio Ambiente y Salud Publica así como el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN) tomen el control del Duquesa, el alcalde de este municipio, René Polanco, saludó la decisión destacando que la medida beneficiará a tres millones de personas.

“Aquí no ha ganado el ASDN, ha ganado la municipalidad. Pudimos dar a demostrar que en términos reales este vertedero se estaba mal administrando”, expresó.

El funcionario municipal se puso a la disposición del Ministro de Medio Ambiente para hacer las reuniones pertinentes de manera inmediata para llevar solución a los habitantes del Gran Santo Domingo.

“La realidad es que en los próximos días ustedes tendrán una administración como realmente la esperábamos”, garantizó.

En cuanto al recurso principal que busca la nulidad definitiva del contrato con esta compañía, dijo “Este es el primer round ahora siguen otros” .

Para el director de la Federación Dominicana de Municipio (Fedomu) la sentencia representa un acto de justicia en el tema de manejo de desechos sólidos y salud ambiental.

Rafael Hidalgo calificó como un reto para las entidades que integran esta comisión asumir el vertido de los desechos sólidos de más de tres millones de personas.

Mientras el abogado de Lajún Corporation, Lucas Guzmán, prefirió no hacer juicios sobre la decisión hasta estudiar detenidamente el dispositivo. “Pero la batalla continua”, adujo.

No obstante dijo que los argumentos presentados por parte de la empresa se sujetan al buen derecho, no así los de la parte recurrente que, según su apreciación, no corresponden a la realidad.