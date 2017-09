Familias piden canalizar un río o reubicarlas

Santiago. “Ese día no quiero ni recordarlo, yo no más recuerdo cuando ese río levantaba las casas desde abajo y se las llevaba, la del hijo mío, una de otra amiga mía y la de otro señor”.



Así se expresó Olegaria Antonia Herrera, una mujer de casi 80 años, que al igual que a sus vecinos el río Jacagua les arrebató sus casas, sin darles la oportunidad de salvar ni un plato, de la que fue su casa en el barrio San Miguel del Ingenio Abajo, destruyendo 25 viviendas en total.

Herrera narró que estaban advertidos sobre las lluvias que se registrarían por el paso del huracán María, pero jamás imaginó que el río iba a crecer de la forma en que lo hizo, con tanta furia, llevándose a su paso lo poco que en sus años de vida había logrado junto a sus hijos. La situación de desolación es colectiva en el lugar, donde el agua se llevó hasta el piso de cemento de las casas.

Donde funcionaba un taller de ebanistería, propiedad del señor Felipe Rodríguez, hoy cruza calmado el río que en tiempos de lluvia había inundado algunas viviendas, pero que esta vez no tuvo compasión. Dijo que de su taller, del cual sustentaba a su familia, solo le quedan compromisos y deudas, que tendrá que cumplir ya que sus acreedores no entienden por la situación que atraviesa.

Los afectados, muchos de los cuales están residiendo en casas de amigos, familiares y otros en casas prestadas, no han podido enviar sus niños a la escuela porque quedaron sin nada. Todos plantean que las autoridades canalicen el río Jacagua o que construyan un muro para que el afluente deje de ser un peligro cada vez que llueve.

“Yo tengo alrededor de diez años viviendo aquí, el río destruyó todo, tengo tres niños y no he podido enviarlos a la escuela porque no tienen útiles, uniformes ni nada, hoy estamos contándola de milagro”, expresó Antonio Peña, otro de los afectados.

Por la crecida del río Jacagua, las autoridades han informado que al menos 70 viviendas resultaron destruidas. Las viviendas estaban ubicadas en los barrios San Miguel, barrio Duarte, Pinal del Río, Macario Sánchez y Los Sures, entre otros.