¡Imperdible! 5 actividades que no puedes dejar de hacer en un crucero

Viajar en crucero es, sin duda, una opción muy completa para disfrutar unas vacaciones diferentes, inolvidables y sobre todo entretenidas. No le hará falta nada a tu viaje en altamar, pues a bordo existen múltiples actividades y en tierra podrás disfrutar divertidas excursiones.

¡Cada día descubrirás algo nuevo!

Es una experiencia única mezclar el mar con la tierra, la tranquilidad con la adrenalina, hay opciones para todos los gustos. Existen tantas opciones que será difícil decidirte por alguna, te presentamos las actividades que no puedes dejar de hacer en un crucero.

Sumérgete en la diversión

Si eres de los que les gusta pasar un rato agradable, ya sea que desees nadar un rato, tomar sol y disfrutar de una revista o libro, el área de piscina es el lugar ideal, diseñado para toda la familia, incluye diversas actividades para todas las edades. Si prefieres algo más tranquilo, te puedes relajar en el jacuzzi en compañía de tu bebida favorita.

Otra opción es el solárium, suelen estar ubicados en un lugar privilegiado con las mejores vistas de altamar, ahí podrás disfrutar de momentos especiales llenos de relax y buen ambiente. También suele ser un sitio ideal para apreciar la llegada del barco a los puertos.

No olvides probar tu suerte

No importa si nunca te has animado a entrar a un Casino, o si aún no acabas de entender de qué va el Black Jack o el Póker con descarte, la diversión está asegurada. No te puedes perder la adrenalina recorriendo tu cuerpo, ¡Atrévete a probar tu suerte a bordo!

Entretenimiento de Primera

Si eres amante de los buenos espectáculos, en los cruceros encontrarás los mejores, ¡cada día será un evento diferente! La variedad de artistas increíble, llenos de vida, música en vivo y mucho más.

Prepárate para la aventura

La aventura continúa fuera del barco, si ya tienes elegido tu crucero no olvides revisar las opciones que puedes contratar para visitar en tierra, si reservas con anticipación seguro podrás conseguir algún descuento. No te pierdas la oportunidad de conocer lo mejor de cada destino, puedes elegir la opción que más te convenga, en grupo o en una salida única y personalizada ya sea en pareja o en familia.

Podrás contratar tus excursiones antes de embarcar, a través de la página web o con la asesoría de tu agente de viajes; también puedes adquirirlas a bordo del crucero, estas excursiones te aseguran rapidez, tranquilidad y calidad, si sufren algún retraso o demora, no tendrás que preocuparte, el barco no zarpará sin ti. Es posible conseguir oferta de excursiones en el puerto al momento de llegar, pero hay que tener especial cuidado en que cumplan con todas las normas de seguridad.

Conoce, vive y siente cada destino, de eso se trata viajar en crucero. Recuerda que, para el desembarque en cada puerto, las autoridades migratorias tienen sus propias leyes, siempre es bueno consultar los requerimientos necesarios antes de embarcar y tener todo el papeleo en orden.

Ponte en contacto con la naturaleza

Piérdete en la infinidad de colores que te regala el océano, te aseguramos que no sólo es para románticos, ¡Es una experiencia única!

No te puedes perder lo que la naturaleza te regala cuando el sol se esconde, hay algo indescriptible al tomarte el tiempo para observar el horizonte; ya sea en la cubierta o desde la comodidad de tu habitación, este es uno de los grandes encantos de tus vacaciones en crucero que querrás repetir todos los días.

Todo esto podrás disfrutarlo a bordo Pullmantur Cruceros, la opción que te asegura el mejor entretenimiento, diversión a bordo y en tierra firme conociendo destinos paradisíacos. Sus espectáculos, excursiones y noches de diversión no tienen comparación. ¿Qué esperas?, comienza a planear tu aventura hoy.

¡Vive un viaje con mil experiencias!