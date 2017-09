Los balagueristas divididos en bandos en el PRSC no salen de una. No se puede pensar en “suerte maldita”, pero la verdad es que no encuentran camino. Ya no se puede hablar de unidad, porque más divididos no pueden estar. Y ahora, con esta sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) todo se retrotrae al estado del 9 de junio de este año, anterior a aquella reunión del Directorio Presidencial, es decir, que todos siguen en la tómbola colorá, con el serio problema de que no se quieren, que hay demasiados resentimientos y están discapacitados para cohabitar bajo ese cielo. Ahora vienen nuevas maniobras para determinar cómo producir la próxima expulsión. Quique, dímelo cantando.