JCE restablece trabajos en Oficialía de Miches

Miches. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), encabezó una comitiva que se trasladó a Miches, provincia El Seibo, para continuar los trabajos de restablecimiento de los servicios de la Oficialía del Estado Civil de ese municipio

El local resultó afectado por el paso del huracán María. En un acto que contó con la presencia del senador de la provincia de El Seibo, Santiago Zorilla, así como de otras autoridades municipales y de la JCE, el licenciado Julio César Castaños Guzmán, dejó en funcionamiento una unidad móvil que se mantendrá prestando todos los servicios que se ofrecían en la Oficialía.

Castaños Guzmán estuvo acompañado por el director de Informática de la JCE, Miguel Ángel García; la directora nacional de Registro Civil, Dolores Fernández, y la directora de Comunicaciones de la JCE, Laura Castellanos.

Castaños Guzmán expresó que “esta Oficialía fue instalada en el año 1900. Ahí está su primer libro, que se encuentra intacto. Gracias al esfuerzo realizado, las pérdidas físicas de libros de actos del estado civil fueron mínimas. Pero lo más importante es que el 95% de esos folios se encuentran digitalizados, por lo que no hay pérdidas de información que no pueda ser sustituida o reconstruida. No obstante lo anterior, hemos procurado la asistencia del Archivo General de la Nación, que cuenta con procesos y expertos que nos ayudarán a manipular y recuperar cualquier información de los libros afectados”. La unidad móvil fue puesta en operación por el personal de la Oficialía, para lo cual se realizó una impresión de prueba del acta de nacimiento del senador Zorrilla, quien la recibió de manos de Castaños Guzmán.